El Girona se homenajea media hora, pero cae ante el Arsenal (1-2)

El Girona cerró su paso por la Liga de Campeones con un partido cuyo resultado resume el viaje del equipo de Míchel por la competición. Los catalanes se permitieron el lujo de adelantarse en el marcador con un gol de Danjuma y disfrutaron de la gloria durante algo más de media hora. Hasta que el Arsenal se desató. Fue en el tramo final de la primera parte. Marcó dos tantos y envió un disparo al larguero para poner orden y ratificar su presencia entre los ocho mejores del torneo.

La Champions ha sido cruel con el Girona. Una victoria (2-0 al Slovan Bratislava) y siete derrotas, pero es que seis de ellas llegaron por la mínima. Ante los grandes (PSG, Liverpool, Milan y Arsenal) y ante los no tan grandes (Feyenoord y Sturm Graz). El Arsenal, que sólo había encajado dos goles este curso en Europa, uno de penalti contra el Inter y otro de córner ante el Sporting, encajó el tercero en Montilivi. Fue la señal que necesitaban los de Mike Arteta para recuperar la ambición que mostraron de salida y volcarse sobre la portería de Pau López. Los goles de Jorginho y Nwaneri no hicieron más que ratificar la superioridad de los ingleses. El dominio se prolongó en el comienzo de la segunda parte, pero no duró demasiado. Arteta y los suyos pronto empezaron a pensar en su partido contra el Manchester City del fin de semana.

1. Girona (1-4-2-3-1): Pau López; Arnau, Yaakobishvili, Juanpe, Francés; Oriol Romeu (Yangel Herrera, 57’), Iván Martín (Van de Beek, 68’); Tsygankov (Portu, 68’), Asprilla (Solís, 57’), Danjuma y Abel Ruiz (Stuani, 57’). Míchel (E).

2. Arsenal (1-4-3-3): Neto, Partey (Timber, 46’), Kiwior, Gabriel, Calafiori (Havertz, 70’); Jorginho (Rice, 81'), Merino, Odegaard; Nwaneri (Martinelli, 87'), Sterling y Trossard (Lewis-Skelly, 70’). Mikel Arteta (E).

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Amonestó con cartulina amarilla a Yaakobishvili, Portu, Arnau y Sterling.

Goles: 1-0, min. 28: Danjuma; 1-1, min. 38: Jorginho, de penalti; 1-2, min. 42: Nwaneri.

Incidencias: 14.624 espectadores en Montilivi. Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga de Campeones.