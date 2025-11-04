Entre la historia y la táctica: ¿Por qué el Liverpool viste todo de rojo y el Real Madrid de blanco?

Tras la goleada ante el Valencia, el Real Madrid se pone en "modo Champions" para enfrentarse esta noche al Liverpool. Los blancos, con 9 puntos de 9 posibles, visitan Anfield con la misión de mantener su excelente arranque en la máxima competición europea. Por el otro lado, el Liverpool no vive un momento dulce, pues arrastraba una racha de cuatro derrotas que terminó gracias a un triunfo sobre el Aston Villa el pasado sábado. Sin embargo, el nivel del equipo está lejos del esperado, especialmente por la enorme inversión que hizo en el verano para contratar jugadores. Los reds ocupan la décima posición de la tabla con seis puntos.

Pero más allá de lo que ocurra sobre el césped hay curiosidades históricas en torno a estos grandes de Europa que merecen ser recordadas. Los himnos, los escudos, los apodos o el color de las camisetas forman parte de la historia del deporte rey casi tanto como los goles o los títulos. ¿Sabes por qué el Liverpool viste todo de rojo y el Real Madrid de blanco?

El color blanco de su primera equipación en camiseta, pantalones y medias es uno de los grandes distintivos que tiene el Real Madrid desde que se fundara el club en el año 1902. De hecho se le conoce en todo el mundo como el "equipo blanco", pero ¿A qué se debió la elección de este color?

Un homenaje al fútbol

Como era habitual en aquella época, los equipos españoles se fijaban en los ingleses - potencia mundial en este deporte- a la hora de crear equipos. En el caso del Real Madrid, el color blanco de su vestimenta es debido al Corinthian Football Club, equipo inglés que destacó a finales del SXIX y principios del SXX, que jugaba con el color blanco. Cabe recalcar que, al igual que el Corinthian, el Real Madrid utilizó medias negras en su uniforme hasta mediados los años 50. El desaparecido equipo londinense Corinthian, fundado en 1882, fue famoso por su juego elegante y por el rechazo al profesionalismo. Eso hizo que los fundadores del Real Madrid tuvieran claro el color que querían para su uniforme.

El Corinthian era posiblemente el club más poderoso de Inglaterra a pesar de ser "amateur" y no jugar en la élite inglesa. En un partido contra el Blackburn Rovers, ganador de la FA Cup de 1884, el equipo corintio le endosó un contundente 8-1. También venció al Bury FC, ganador de este mismo trofeo en 1903, con un apabullante 10-3 y consolidando así la idea del potencial de este conjunto. Además, la mayor goleada en contra del Manchester United fue causada por este humilde club. En 1904, el Corinthian FC venció a los Red Devils por un sorprendente 11-3. Todas estas hazañas fueron las que inspiraron al Real Madrid.

Símbolo de miedo y poder

En el caso del Liverpool el motivo de su indumentaria tiene una razón mucho más táctica que histórica. El Liverpool F.C. no siempre ha sido lo que es hoy. En su forma más antigua, el Liverpool Football Club era en realidad el St. Domingo's Football Club.

La Escuela Dominical de la Iglesia Metodista de St. Domingo se inauguró en mayo de 1870. St Domingo creció rápidamente y se ganó una reputación local, lo que les permitió reclutar jugadores de fuera de su parroquia. En noviembre de 1879, después de una reunión de 6 hombres en el Queens Head Hotel en Village Street, cerca de Everton Road, se decidió un cambio de nombre. El St. Domingo's FC ahora se conocería oficialmente como Everton Football Club.

Su fundador fue John Houlding era el dueño del Estadio Anfield Road. En 1892 el Everton F.C tuvo problemas con el alquiler del estadio y por eso Houlding decidió crear su propio club al que llamó Everton Athletic. En un comienzo el uniforme era azul igual que el del Everton F.C. Dos años después decidió adoptar el color a rojo, aunque solo en su camiseta, y conservaba el pantalón y las medias blancas. Este fue el primer paso para empezar a diferenciarse del Everton el otro club de la ciudad. Pero el paso definitivo fue en 1910 cuando cambió su nombre al Liverpool F.C.

Sin embargo, no sería hasta 1959 cuando cambiaría su indumentaria al rojo total. El club se encontraba en segunda división y llegó el legendario Bill Shankly como técnico. Fue él quien propuso que todo el uniforme se volviera rojo para dar una apariencia que intimidara más al rival. Según el entrenador el color simbolizaba peligro y poder, además aseguraba que los jugadores hasta parecían más altos. Así, el 16 de diciembre de 1964 utilizaron por primera vez dicha equipación en el duelo de la Copa de Europa ante el Anderlecht.

Shankly, el técnico que ha dirigido más partidos en el Liverpool, no solo lo devolvió a la primera división sino que ganó tres Ligas de Inglaterra, dos FA Cup y una Copa UEFA.