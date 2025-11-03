Xabi Alonso pierde esta mañana a un jugador para el Liverpool - Real Madrid

Franco Mastantuono atraviesa un momento complicado: sufre una pubalgia, una lesión tan común como traicionera en el mundo del fútbol. El parte médico emitido por el Real Madrid confirma el diagnóstico tras las pruebas realizadas: "Pendiente de evolución", reza la escueta nota oficial. Esa fórmula, ya habitual en estos casos, no esconde que no hay certezas sobre su regreso. La evolución marcará los tiempos, y eso, tratándose de una pubalgia, puede significar días o meses. La situación recuerda a la que está viviendo Lamine Yamal.

Este lunes, Mastantuono no participó del entrenamiento junto al grupo antes del viaje a Liverpool para jugar el partido de Champions. Las molestias siguen ahí, y el cuerpo técnico ha decidido no forzar en lo más mínimo. A sus 17 años, el argentino es una de las grandes apuestas del club, y nadie quiere poner en riesgo su desarrollo por acelerar los plazos. La prioridad es su recuperación completa, aunque eso signifique perderlo por tiempo indefinido.Tampoco está asegurada su presencia para el compromiso liguero en Vallecas contra el Rayo. En este punto, el calendario empieza a jugar en contra, con la carga de partidos acumulándose y la incertidumbre creciendo.

Además, su participación con la selección argentina en el próximo parón FIFA también pende de un hilo. Como ocurre con todo lo relacionado con la pubalgia, cualquier plan está subordinado a cómo responda el jugador al tratamiento y a su percepción del dolor. Hay casos en los que bastan semanas de fisioterapia y reposo.

Hasta ahora, la temporada de Mastantuono está siendo irregular. En el último partido antes del diagnóstico, jugó ante el Valencia, aunque su actuación pasó algo desapercibida. Aun así, su presencia constante era una muestra clara de la confianza que el cuerpo técnico tiene en él. De los partidos disputados hasta la fecha, sólo se perdió dos: uno ante la Real Sociedad y otro frente al Barcelona. En total, suma 689 minutos en los que aportó un gol

El Real Madrid sabe que tiene entre manos a una joya que necesita tiempo y cuidado. El entorno del jugador también lo entiende: no hay apuro, ni presión, ni plazos artificiales. Se trata de una pausa necesaria en el camino de un futbolista que ha tenido un ascenso meteórico, y que ahora enfrenta su primera gran prueba física y mental. Porque las lesiones, sobre todo las que no ofrecen un calendario claro, también son parte del aprendizaje. Y en ese sentido, lo que viene será clave para su maduración. Por ahora, el mensaje desde Valdebebas es claro: paciencia.