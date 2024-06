Ilia Topuria, el talismán de Georgia que ama a España: ¿A quién apoyará en octavos?

Terminó la Fase de Grupos de la Euro 2024 y ahora llega el turno de los Octavos de Final con partidos tan apasionantes como el Bélgica-Francia, el Alemania-Dinamarca o el Suiza-Italia. Sin embargo, uno de los partidos que genera más expectación es, sin duda, el España vs. Georgia, un enfrentamiento entre uno de los favoritos del certamen y una de las sorpresas de esta Eurocopa, Y el motivo no es solo futbolístico. Este encuentro partirá el corazón de Ilia Topuria en dos: ¿A quién apoyará en octavos?

Es como tener dos hijos

"Me siento súper español, también me siento georgiano, es como tener dos hijos. No puedes elegir entre los dos cuando me preguntan. A los dos los quieres por igual... No se puede", fueron las declaraciones del actual Campeón Mundial Peso Pluma de la UFC, que vivirá de forma muy especial este enfrentamiento que pondrá en jaque a su corazón.

Topuria nació en Alemania, de padres georgianos y a los 7 años se fue a Georgía. A los 15 llegó a España y fue donde comenzó a practicar las artes marciales. Él está orgulloso de ser español y georgiano. En Alicante, en el Climent Club, empezó a practicar la lucha junto a su hermano Aleksandre Topuria: "El nivel de madurez lo adquirí en España, mi profesión la encontré ahí, mi pasión. Mi familia vive en España, mi hijo vive ahí, mi casa, mis amigos, todo está ahí", señaló sobre su otra nacionalidad.

De hecho su patriotismo le llevó a mandar un 'aviso' a todos aquellos que le critican por lucir dos banderas indistintamente en cada uno de sus triunfos: "Tengo un amor inmenso hacia España y hacia Georgia. No puedo elegir y cualquiera que diga cualquier cosa delante de esas dos banderas delante de mí pagará por sus palabras y por sus hechos".

Un amor por España que también demostró el pasado 12 de octubre . El Matador publicó un emotivo mensaje para conmemorar la Fiesta Nacional: "El país que me acogió, donde he madurado como profesional y como persona, donde vivo junto a mi familia, donde tengo mi hogar", rememoró.

Un talismán para la selección georgiana

Ahora, "El Matador" está obligado muy a su pesar a elegir entre sus dos banderas. De hecho, Topuria se convirtió en un talismán para la selección georgiana en el encuentro de clasificación para al Eurocopa 2024 entre Georgia y Luxemburgo que supuso su pase en la repesca.

El pasado 21 de marzo, saltó al Boris Paichadze Dinamo Arena para hacer el saque de honor y mostrar ante casi 55.000 personas su cinturón de campeón de la UFC. 'El Matador' fue un auténtico amuleto de la suerte para la selección georgiana, que firmó el pase a la final de la repesca de la Eurocopa tras vencer por dos goles a Luxemburgo y, a la conclusión del partido, celebró junto a los jugadores el pase a la última ronda del playoff en el vestuario.

Después de la gran hazaña, el campeón del mundo de peso pluma de UFC lo ha celebrado con fervor en las redes sociales: "¡No tenía dudas de nuestra victoria! Nosotros también vamos a ir a la fase de grupos" escribió antes de asegurar que defendería a ambas selecciones en la Eurocopa.

De hecho el peleador se felicitaba de que España y Georgia no compartieran grupo, pues los de Luis de la Fuente quedaron encuadrados en el B con Croacia, Italia y Albania, mientras que el conjunto georgiano estaba en el F junto a Portugal, Turquía y República Checa.

Ahora el destino ha querido que sus caminos se crucen en octavos y Topuria deberá elegir entre una de las banderas que cuelgan de su cuello. ¿A quién animará en octavos?