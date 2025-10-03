El impactante secreto que se esconde tras la nueva presentadora de la Champions que enloquece a los aficionados

Se ha convertido en la nueva musa del mundo del Fútbol. La belleza de la nueva presentadora de la Champions no ha pasado desapercibida para los aficionados pero la turca Eysan Aksoy esconde un impactante secreto que sin duda desilusionará a muchos fanáticos.

Los hinchas del fútbol han perdido la cabeza ante la impresionante nueva presentadora de la Liga de Campeones. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. En la era de la inteligencia artificial, lo que ves ya no siempre es lo que crees. El último ejemplo que sacude al mundo del fútbol y las redes sociales es Eysan Aksoy, una supuesta conductora turca de la Liga de Campeones que, con su sonrisa y glamour, ha logrado conquistar a miles de fanáticos… aunque nunca haya existido en la vida real.

La belleza ha sido generada por IA y cuenta con 50.000 seguidores tan solo siete meses después de abrir la cuenta.

Muchas de las primeras publicaciones estaban orientadas a contenido más atrevido y a lujosos viajes y eventos por todo el mundo. Incluso cobra a los fans 800 euros al mes por el acceso a contenido para mayores de 18 años. Aksoy ofrece contenido exclusivo en Patreon, con siete niveles de suscripción que van desde 4 hasta 895 dólares mensuales. Sí, hay hombres pagando casi 800 euros por material íntimo de una mujer que no existe. Y lo más sorprendente es que muchos de ellos ni siquiera parecen preocuparse por el engaño.

A mediados de septiembre, la belleza turca dio un paso más y pasó a ser una aparente presentadora de fútbol publicando contenido relacionado con la Liga de Campeones.

La joven parece esta inspirada en la presentadora Eva Murati que cuenta con 1,4 millones de seguidores en Instagram.

En sus publicaciones incluso se la puede ver vistiendo camisetas de fútbol con kits de Galatasaray, Fenerbahce , Trabzonspor y Besiktas.

A pesar de ser una creación falsa, los usuarios se han volcado con la belleza turca a la que dedican comentarios atrevidos e incluso cartas de amor.

Nunca ha pisado un set de televisión pero muchos ya la consideran la "mejor conductora de programas deportivos". Ver para creer.