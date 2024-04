El incendiario documental de los abusos en la selección femenina: "Gorda, no puedes ni correr..."

Ignacio Quereda (Madrid, 1950) fue el entrenador de la Selección española de fútbol femenino en 1988. Un técnico que fue duramente criticado por varias generaciones por no alcanzar ningún logro y, sobre todo, por las humillaciones a las que sometía a sus jugadoras. Ahora, las deportistas revelan en un nuevo documental de TVE los abusos a los que fueron sometidas durante más de dos décadas.

RTVE ha estrenado el documental 'Selección F, de clandestinas a campeonas' en el que tampoco faltan las criticas a todo lo ocurrido en la RFEF tras el inadecuado beso de Rubiales a Jenni Hermoso.

La cinta repasa todo lo acontecido en la Selección Femenina de Futbol desde sus inicios hasta proclamarse campeonas del mundo el pasado mes de agosto, con especial énfasis en la etapa de Nacho Quereda, seleccionador nacional que fue denunciado por humillaciones y abusos a las jugadoras durante su largo periodo en el banquillo.

Según contó Natalia Pablos sobre Nacho Quereda en el documental ‘Selección F, de clandestinas a campeonas' de TVE: «Si no salía todo como él quería, eran gritos. Era una persona déspota. La autoestima de la jugadora se veía mermada y, por ende, su rendimiento».

"Te hace falta una guindilla por el culo..."

Nacho Quereda ha sido acusado durante años por criticar el físico de las futbolistas. «Así no puedes venir a la Selección, gorda. Adelgaza. No puedes ni correr. A ti lo que te hace falta es una guindilla por el culo», aseguró Mar Prieto, internacional con España entre 1985 y 1999. Poniendo de relieve el poder de Nacho Quereda en la Federación, señaló: «No tenía represalias de nadie, él manejaba el fútbol femenino. Si te enfrentabas a él te ibas fuera».

Pero en el documental tampoco faltan criticas a los cambios ocurridos en la RFEF tras el escándalo del beso de Rubiales a Jenni Hermoso. «El cambio de entrenador y de presidente era obligatorio. Pero el paso que se dio de Ignacio Quereda a Jorge Vilda no fue justo ni profesional y el paso que se da de Jorge Vilda a Montse Tomé tampoco. A partir de ahí, en el futuro esperemos que se implante la profesionalización necesaria para escoger a el o la mejor», afirma, Vero Boquete, que también participa en el documental.

Una polémica que viene de lejos

Esta no es la primera vez que los abusos de Quereda salen a la luz. El programa ‘Informe+’ de Movistar + estrenó en 2021 “Romper el Silencio”, un desgarrador y a ratos escalofriante relato por parte de futbolistas de la absoluta de varias generaciones que no dejó indiferente a nadie y provocó miles de comentarios de apoyo y de indignación a partes iguales. Unos de los asuntos que corrió como la pólvora fueron las acusaciones de homofobia vertidas contra el técnico. Vero Boquete y Vicky Losada recuerdan en la cinta que el técnico concebía la homosexualidad como “una enfermedad”. “Él la homosexualidad la quería erradicar. A mí con 16 o 17 años me dijo eso y yo pensé: ‘he venido a jugar al fútbol’”, explicaba Losada.

En este informe documental, se cuenta cómo, pese a que con Quereda el conjunto español estuvo 16 años sin acudir a competiciones internacionales y su mejor clasificación en la FIFA fue la plaza 14, él seguía al frente. Según el documental, esto se permitió gracias a la complicidad del seleccionador y la Federación Española con el vicepresidente de la FIFA y de la UEFA, Ángel María Villar.

Varias internacionales españolas ofrecen un duro relato de lo vivido durante casi tres décadas con el ex seleccionador, a quien definen como una persona “muy fría y muy arisca”. “Cuando se le ponía una chica aquí, a por ella. Y siempre eran las mismas”, recuerdan. Alguna incluso señala que “muchas acabaron llorando”.

Roser Serra, internacional entre 1989 y 1999, asegura que en un primer momento no tuvo conciencia de estar siendo víctima de abusos: “Con 20 años no tienes la experiencia de saber lo que es el maltrato psicológico, no era consciente hasta que pasaron unos años... y piensas ‘aquí pasó algo. Normalmente cogía a las más jovencitas y cuando una se le ponía entre ceja y ceja no paraba”.

“Si había un error o una mala colocación, había un grito”, una de las protagonistas confiesa que “le encantaba humillar y chillar a alguna delante del grupo”.

“A ver si te cuidas, que estás gorda” o “vaya plaza de toros que tienes…” son otras de las frases que destacan de este informe.