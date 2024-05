El incendiario tuit de una ex jugadora del PSG tras la eliminación en Champions: "Justicia divina..."

Hace justo un año Kheira Hamraoui anunciaba su marcha del PSG con un durísimo comunicado. La ex culé se despedía después de dos años marcados por la agresión que sufrió en el Bois de Boulogne supuestamente por parte de compañera Diallo y que sigue bajo investigación policial: “Esta página, la más dolorosa de mi carrera, se acaba aquí. A pesar de esta etapa infernal en un club que me abandonó e hizo lo posible para que me fuera, he lidiado a diario con esta presión. Prometí que cumpliría mi contrato hasta el final y me voy con la cabeza bien alta”, afirmó en sus adiós.

Y tal vez por todo ese dolor ayer no pudo contenerse tras la derrota de los de Luis Enrique ante el Borussia Dortmund. Tras el pitido final que acababa con el sueño de los parisinos, la francesa escribió en su cuenta de X, anteriormente Twitter, "Justicia de Dios".

El "tuit" se publicó a las once de la noche y no tardó en incendiar las redes. Una hora después la futbolista decidía eliminarlo pero no ha podido evitar que su particular venganza haya dado la vuelta al mundo.

Un brutal ataque y muchas especulaciones

Hamraoui, que ahora está sin club, vivió en el PSG la experiencia más dura de su carrera. En 2021, la ex futbolista del FC Barcelona y que actualmente milita en el Paris Saint Germain, fue noticia el pasado mes de noviembre. Pero no precisamente por su rendimiento sobre el terreno de juego con el conjunto parisino, sino por una brutal agresión que sufrió mientras viajaba en un coche junto a su compañera de equipo Aminata Diallo.

Las especulaciones sobre el origen del ataque, y de quién lo había orquestado se extendieron a una velocidad vertiginosa. Las informaciones sirvieron para que saliera a la luz una supuesta relación con el también ex azulgrana Eric Abidal.

El ataque tuvo lugar alrededor de las 22:30 de la noche del 4 de noviembre, cuando Kheira Hamraoui fue sacada a la fuerza del coche de la propia Aminata Diallo, quien se había ofrecido a llevar a su compañera y “amiga” a su casa, para ser golpeada por dos hombres encapuchados. Lo hombres, que en principio se sospechó que la misma Aminata Diallo habría contratado, comenzaron a golpear a la jugadora con las barras metálicas. Kheira Hamaraoui fue hospitalizada y sufrió heridas de consideración en brazos y piernas.

Según develó RMC, uno de los encapuchados que agredió brutalmente a la jugadora Kheira Hamraoui la habría acusado de mantener relaciones con “hombres casados”.

“¿Así que nos acostamos con hombres casados?”, sería la frase que lanzó uno de los agresores de la ex deportista del Barcelona, quien tuvo que ser atendida en el hospital de Poissy, donde le dieron varios puntos de sutura.

Según adelantó el diario Le Monde, el equipo especial de la policía registró el celular de la víctima y detectó una llamada realizada desde ese teléfono días después del violento episodio hacia una línea que está bajo el nombre de Éric Abidal. El ex lateral del FC Barcelona, quien hasta hace algunos meses formaba parte de la directiva del conjunto catalán, habría mantenido una relación amorosa con Hamraoui entre 2018 y 2020. El ex futbolista, que ya protagonizó un sonoro escándalo por un trasplante recibido en 2012 que acabó en los juzgados investigado por presunto “tráfico de órganos”, se veía así de nuevo inmerso en una investigación judicial, que en este caso apuntaban directamente a su esposa Hayet. Finalmente se descartó cualquier vinculación del jugador.

Meses después del brutal ataque Hamraoui relataba para el diario ‘L’equipe’ todo lo que vivió durante aquel periodo, desde el brutal ataque que cometieron contra ella, hasta como vivió el ser pitada por su propia afición el día en el que regresó a los terrenos de juego.

“Pensé que me iba a quedar allí”

“Sufrí un ataque de una violencia increíble. Dos encapuchados me echaron del coche en el que viajaba para golpearme en las piernas con barras de hierro. Esa noche, realmente pensé que me iba a quedar allí. Grité de dolor y traté de protegerme lo máximo posible. El recuerdo que guardo está lleno de dolor”. Sobre las posteriores reacciones al ataque, y las múltiples especulaciones que hubieron, la francesa admite que fue algo duro y difícil de manejar: “Estaba totalmente demacrada, perdida, confundida y abrumada por los acontecimientos. Acababa de salir de un episodio traumático y noté que el peso de la maquinaria mediática se activaba. Fue como estar atrapada en una tormenta”, reconoce Hamraoui.

La centrocampista, que considera que el ataque estaba planeado -”estaban en el momento y lugar correcto”-, también recuerda, con cierta decepción, los pitos que le brindó su afición el día que regresó al campo: “Cuando entré al partido, escuché cánticos hostiles e insultos que salían de las gradas. Estaba sorprendida y asustada a la vez. Intenté ignorarlo centrándome en el partido, aunque cuando acabó, me derrumbé”.

Han pasado más de dos años de la brutal agresión y la fútbolista, cuy paradero se desconoce, ni olvida ni perdona.