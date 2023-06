El trágico testimonio de una exfutbolista del Barcelona: "En París fui víctima de ciberacoso" .

Kheira Hamraoui, ex futbolista del Barcelona y del PSG, volvió a contar su experiencia en el conjunto francés. "El club es inhumano. Me trató como la peste. Además del trauma que sufrí esa noche, me enfrentaré a su indiferencia, su crueldad, por no decir una forma de abuso hacia mí", escribe Kheira Hamraoui en palabras que reproduce el diario 'L'Equipe'. "La plantilla ya no me habla y el PSG tiene un único objetivo: que me vaya lo más rápido posible mientras tenga contrato hasta junio de 2023. Me tratan como a un enfermo de peste. Fui víctima de ciberacoso, insultada, arrastrada por el barro durante los partidos y no recibo ningún apoyo de mi patrón que se revuelca en el silencio", y relata que "cuando llega el invierno me vuelvo a ver, siempre sola, bajo la lluvia, temblando en el suelo, sin chaqueta ni sudadera que me abrigue".

En noviembre de 2021 Kheira Hamraoui fue víctima de una agresión en la que dos encapuchados asaltaron el coche en el que viajaba con su compañera Aminata Diallo y le golpearon violentamente con barras de hierro. La investigación policial descartó la participación en el ataque de Aminata Diallo (que estuvo detenida 48 horas), valoró la participación de algún ex y sopesó la opción de que el ataque estuviese vinculado a la supuesta sentimental que Hamraoui tuvo con Éric Abidal, exjugador del Barcelona.

Hayet Kebir, la entonces mujer del futbolista del Barça, dijo haberse enterado de la relación extramatrimonial después de la agresión y pidió el divorcio cuando Éric Abidal se lo confesó. Sin duda, un suceso cuanto menos inesperado.