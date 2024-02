Iñigo Errejón entra en la polémica de la árbitra por el catalán y sale escaldado

El incidente arbitral que tuvo lugar el pasado sábado durante un partido de la categoría alevín B, enfrentando a los equipos de la Unió Esportiva Petra y el Cardassar, correspondiente al Grupo F de Primera Regional sigue generando un intenso debate en redes.

Según el comunicado emitido por la Unió Esportiva Petra, la "inaceptable" situación se originó cuando Santandreu fue amonestado con una tarjeta amarilla por protestar una decisión arbitral. La tensión escaló durante el descanso, momento en el cual sucedió la conversación que culminaría con su expulsión. El club detalló que, en el transcurso de dicho intermedio, la árbitra exigió en repetidas ocasiones que se le hablase en castellano, sin solicitar de manera educada un cambio de idioma. “Estamos en Mallorca, Mallorca es parte de España, no España parte de Mallorca y usted me tiene que hablar en castellano”.

De acuerdo con el acta del partido, el motivo de las doble amonestación se debió a desobedecer indicaciones que había dado la arbitra del partido. Y la propia colegiada salió al paso horas después tras se acusada de "catalonofoba". Laura Santos Claró que la expulsión en ningún caso se debidó a un asunto lingüistico sino a la actitud del entrenador, Miquel Santandreu. Sin embargo, ni el acta arbitral, ni las explicaciones de Laura Santos ni el apoyo del Comitè d'Àrbitres de Futbol de les Balears -que consideran acerttada al expulsión- han servido para acallar las críticas hacia la colegiada. Y de hecho,los ataques racistas y machistas han alcanzado tal nivel que la joven se ha visto obligada a presentar una denuncia ante la Policía Nacional.

"Suma y sigue"

Uno de los que no ha dejado pasar este asunto para sacar rédito político apoyando al independentismo ha sido Íñigo Errejón. El portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados no dudó en calificar la actitud de la colegiada como un ataque a la libertad linguística. "Expulsan a un entrenador por hablar en la lengua propia y oficial de su tierra. En su tierra... Suma y sigue" escribió el político en redes sociales enlazando en un hilo la noticia del futbol balear juntoa a la denuncia de un paciente que supuestamente no había podido explicar sus dolencias a ningún médico porque nadie sabía valenciano.

Las reacciones a la publicación de Errejón no se han hecho esperar por parte de aquellos que lo acusan de hacer demagogia con una mentira o de no acordarse nunca de los trabajadores de izquierda que son menospreciados por hablar castellano en Cataluña. "Niñato mentiroso, le expulsan por desobedecer repetidas veces la ordenes del árbitro , una mujer en este caso , y dirigirse a ella con insultos y de forma vejatoria en catalán en el descanso. Como os gusta cambiar la realidad de las cosas", "Anda! ¿Cuándo te vas a poner al lado de la clase trabajadora perseguida por la lengua? Ah! No, eso no toca" o "Por hablarlo no, por faltar al respeto a una mujer en catalán, ahora solo faltaria que si insultas al arbitro en catalán no te pueden expulsar, lamentable la demagogia de toda la izquierda asquerosa", son algunos de los exaltados comentarios que pueden leerse en "X".

La Policía Nacional ya rastrea a los autores de los insultos y amenazas de muerte contra la colegiada pero el debate continúa.