Las amenazas e insultos que han llevado a la árbitra de expulsión por el catalán a presenta una denuncia: "tiparraca supremacista..."

La árbitra que el pasado fin de semana durante un partido de alevines de fútbol expulsó al entrenador de la UE Petra por hablarle en catalán ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional por las amenazas recibidas en redes sociales. Los agentes ya rastrean a los implicados en la campaña de acoso contra la colegiada.

El incidente tuvo lugar el pasado sábado durante un partido de la categoría alevín B, enfrentando a los equipos de la Unió Esportiva Petra y el Cardassar, correspondiente al Grupo F de Primera Regional. El hecho en cuestión involucra la expulsión de Miquel Santandreu, entrenador del conjunto petrer, por parte de la colegiada Laura Santos, bajo la alegación de haber hablado en catalán durante el encuentro.

El club detalló en un comunicado qu la árbitra exigió en repetidas ocasiones que se le hablase en castellano, sin solicitar de manera educada un cambio de idioma. “Estamos en Mallorca, Mallorca es parte de España, no España parte de Mallorca y usted me tiene que hablar en castellano”. La colegiada tuvo que salir a desmentir lo hechos y aseguró que la expulsión se debió a su conducta y no a su lengua.

A pesar de ello, en redes sociales los radicales han lanzado un auténtica campaña contra ella por "antimallorquinista" y "Catalanófoba". Laura, de origen sevillano, es licenciada en Psicología, opositora a Guardia Civil y trabaja en centro de menores. Y precisamente sus orígenes andaluces y su deseo de entrar en la benemérita la han colocado en el centro de la diana. "Tiparraca catalonófaba", "Que se vuelva a su país", "El chovinismo español no tiene límites", "¿Cómo puede vivir sin cerebro?" o "Ya tiene uno de los méritos esenciales para tener éxito en su oposición", son algunos de los comentarios que pueden leerse en redes sociales.

El diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos denunciaba ayer el acoso recibido por la árbitrao. En un mensaje en la red social X arremetió contra la entidad Asamblea Soberanista de Mallorca, que han acusado a la colegiada de ser "antimallorquina". "Los golpistas de Asamblea Soberanista de Mallorca siguen el bulo catalanista y se suman a la campaña de señalamiento contra la árbitro (...) Está siendo víctima de la habitual intolerancia catalanista", ha dicho Campos en su mensaje.

De este modo, el diputado de Vox responde a un mensaje en redes de Asamblea Soberanista de Mallorca en la que publican datos personales y laborales de la colegiada, como que es de Sevilla o que trabaja en un centro de menores, que oposita a la Guardia Civil. Además la acusan de de ser "antimallorquina" y piden respeto por su lengua.

Un mensaje que ha generado una gran polémica por suponer un ataque a una persona por su orígen, por ser mujer y también por el desprecio que supone hacia una institución por la Guardia Civil.