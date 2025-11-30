Iturralde González, sobre el penalti a Rodrygo: "Hay contacto, pero..."

El empate en Montilivi del Real Madrid tuvo un efecto inmediato en la clasificación: el Barcelona recuperó el liderato y el Real Madrid se quedó sin premio por tercera jornada consecutiva. El equipo de Xabi Alonso, que ya había igualado frente al Rayo y al Elche, volvió a tropezar en un partido que expuso más dudas que certezas. También reforzó la sensación de crecimiento de un Girona que, pese a mantenerse en la zona baja, encadena actuaciones que sostienen su mejoría.

El conjunto de Míchel arrancó con decisión, dispuesto a discutir la iniciativa desde el primer instante. Aun así, el Madrid respondió con llegadas constantes de Güler, Mbappé, Tchouaméni y Vinicius, en un partido que alternó impulsos de uno y otro equipo sin que nadie consiguiera imponer orden en la medular. Esa falta de control derivó en un tramo final del primer tiempo repleto de ocasiones.

Militao dispuso de una de las más claras con un cabezazo bien dirigido, pero la secuencia decisiva llegó justo después. El tanto que Mbappé celebró fue invalidado por manos tras la intervención del VAR, y la acción se convirtió en el preludio del gol que cambiaría el marcador: Ounahi aprovechó un balón suelto para firmar el 1-0 con un disparo impecable que encendió Montilivi.

El partido pudo romperse ahí, porque Courtois, de vuelta a la portería,, sostuvo al Madrid con dos intervenciones fundamentales, especialmente en un mano a mano frente a Vanat que parecía definitivo. Alonso buscó más control tras el descanso con la entrada de Camavinga, pero la respuesta del equipo volvió a ser irregular.

El empate llegó en una acción muy distinta: una internada de Vinicius acabó en un penalti que Mbappé transformó con precisión. A partir de ese momento, los dos equipos afrontaron el final convencidos de que podían ganar, y el partido se abrió tanto que cualquiera de los ataques pudo decidirlo. Courtois apareció de nuevo para frustrar un disparo de Joel Roca que llevaba destino de red.

En medio de ese intercambio, el Madrid reclamó un penalti a Rodrygo en una jugada dentro del área que quedó sin señalizar, una acción protestada por los jugadores y que no alteró la decisión arbitral. "Nada. Hay contacto, pero no es suficiente para pitar penalti", aseguró Iturralde González en la Ser.

Xabi Alonso no pensaba lo mismo: "No lo he visto, pero me han dicho que era revisable por el VAR, por el contacto; sorprende... son jugadas decisivas"