Las lágrimas de Arrasate tras la derrota de Osasuna ante el Real Madrid en la final de la Copa del Rey

Osasuna afrontaba una noche histórica, la segunda final de Copa de su historia, y lo hizo después de escuchar el mensaje de Juan Carlos Unzué antes del encuentro. El exportero del equipo navarro está orgulloso de que ahora se le identifique más por el ELA, la enfermedad que sufre, que por su pasado como jugador. Escucharlo suele ser aprender un poco más de la vida. Como guardameta ganó una Copa con el Barça de Johan Cruyff, aunque no llegó a escuchar aquello de "salid y disfrutad" que dice la leyenda que comentó el genio neerlandés a sus futbolistas antes de la final de la Copa de Europa de 1992, la primera que ganó el equipo catalán.

Unzué ya se había ido del Camp Nou. Lo que le dijo a los jugadores "rojillos" es que fueran "valientes" en un día que nunca olvidarían. Y lo fueron en el partido contra el Real Madrid, sobre todo en la segunda parte, porque el arranque no pudo ser peor, con el primer gol de Rodrygo cuando todavía no habían ni roto a sudar. "Habíamos hablado de la portería a cero y ese gol nos ha afectado. Ha sido un fallo muy tonto, pero nos hemos conseguido reponer", aseguraba Lucas Torró.

Como la final de 2005

Tenía claro Osasuna que no podía salir a encerrarse y resistir, que eso era un suicidio, e intentó buscar la portería de Courtois, sobre todo en los balones aéreos que siempre encontraban un rematador vestido de rojo. Y sobre todo en la segunda parte. Llegó el conjunto de Arrasate incluso a empatar el encuentro con el tanto de Torró, para que la final de Copa fuera una repetición de lo que sucedió en la anterior que había jugado, contra el Betis en 2005. También ahí empezó perdiendo, consiguió igualar y después fue derrotado por 2-1, el mismo marcador que anoche en La Cartuja. En esa ocasión fue en la prórroga.

Curiosamente, Osasuna acabó el encuentro con más remates a portería que el Real Madrid (cinco por tres), aunque no totales (17 por 13) y el partido terminó en el área de Courtois, con una última acción de Chimy Ávila que Carvajal despejó en el último momento. La afición pamplonesa agradeció el esfuerzo de sus jugadores, aunque algunos como Jagoba Arrasate, el técnico, no pudieron contener las lágrimas.

"Después de tanta tensión he roto a llorar, me ha salido así", aseguró Arrasate. "La afición se merecía esta Copa", dijo también, y se mostró orgulloso de que fueran capaces de plantar cara a todo un Real Madrid: "Hemos hecho una Copa fantástica, pero ya sabíamos lo que era el Real Madrid. Cuando hemos empatado veía al equipo muy entero, pero no ha podido ser tras el segundo gol de ellos, y como ha llegado, con un par de rebotes y la pelota que acaba en Rodrygo", analizó.