El mensaje de Lamine Yamal para sus críticos: así celebró el gol ante el Olympiacos

La joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, volvió a marcar y no desaprovechó la ocasión para mandar un recado a quienes le cuestionan.

Durante la goleada azulgrana (6-1 frente al Olympiacos), Yamal transformó un polémico penalti que colocó el 3-1 en el marcador. El lanzamiento fue al centro de la portería, pero lo más llamativo fue su celebración.

El futbolista celebró dirigiéndose hacia una esquina del estadio de Montjuïc, donde primero hizo el gesto de una boca junto a la oreja con su mano, luego se colocó una corona —uno de sus gestos habituales— y finalmente señaló el palco de autoridades, donde estaba su pareja, la cantante argentina Nicki Nicole.

Ese primer gesto —la boca cerca de la oreja— generó polémica en redes sociales, pues muchos interpretaron que iba dirigido a sus críticos.

Pese al peligro que estaba ejerciendo el Olympiacos, que había recortado distancias con otro penalti, dos decisiones arbitrales muy protestadas terminaron por decantar el partido del lado del Barça.

Con esta victoria, el FC Barcelona suma seis puntos en tres jornadas de Champions: triunfos frente a Newcastle y Olympiacos, y una derrota ante el PSG. En la próxima jornada, los azulgranas se enfrentarán al Brujas en Bélgica, el 5 de noviembre.