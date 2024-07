Lamine Yamal, la Guardia Civil, Vox...: el mensaje que indigna a las redes e hizo estallar a Paco Buyo

La selección española ya está en los cuartos de final de la Eurocopa de naciones, donde el viernes se enfrenta a la selección anfitriona, Alemania, después de superar con claridad a Georgia por 4 a 1 en los octavos. La Roja está sorprendiendo a todo el mundo por su juego y las reacciones a su desempeño en el torneo inundan las redes sociales.

La selección ha desatado la locura especialmente por dos de sus estrellas. Nico Williams y Lamine Yamal se han convertido, por méritos propios en la pareja de oro de esta Eurocopa. Los jóvenes tienen impactados a medio mundo con su mezcla de juventud, desparpajo e inocencia. Ambos volvieron a erigirse protagonistas en el partido de octavos ante Georgia, que comenzó mal pero terminó en goleada.

Fueron dos de los grandes responsables de la remontada de la selección española. Lamine no marcó, aunque rozó el gol en varias ocasiones, pero fue el perfecto asistente de Fabián en el tanto que suponía el 2-1 para España y que completaba la remontada. Su pase fue antológico.

Tras haber dispuesto de varias ocasiones en la primera mitad, fue ya en la segunda cuando Nico Williams marcó el 3-1. El extremo se marchó con facilidad de Gvesiani rompiéndole la cintura y se sacó un trallazo de la manga ante el que nada pudo hacer Mamardashvil. Si Nico y Lamine Yamal ya bailaban con su fútbol, también lo hicieron en la celebración del 3-1 de la Selección Española. Los dos jóvenes futbolistas deleitaron a la afición española, presente en la portería del tanto del gol, con un baile que no tardaría en volverse viral.

Fútbol y política

Sin embargo, hay quienes quieren ver más allá del fútbol en su celebración y apropiarse de los jóvenes talentos para hacer política.

«Los padres de Nico Williams cruzaron el desierto del Sáhara, saltaron la valla de Melilla, la Guardia Civil los detuvo y temieron ser de portados. El padre de Lamine Yamal fue condenado por atacar una carpa de VOX. Este baile es para todos los ultraderechistas que los insultan», dijo Fonsi Loaiza, extremista de izquierdas conocido por sus polémicos tuits. Un mensaje que no pasó desapercibido en redes causando una gran indignación entre los usuarios que mostraron su hartazgo por lo que se empeñan en mezclar deporte y política.

El "tuit" no tardó volverse viral y cuenta con más de 1.300 respuestas, la mayoría afeando la utilización política del fútbol. "Como te jode que España haya ganado para tener que poner ese tuit", "El baile, en realidad es por Neymar Junior, pero sigue regodeándote en tu orgía mental", "Tu vocabulario es bastante paupérrimo, sólo manejas tres palabras: ultraderecha, fascista y racista. Más allá de ahí, la nada dentro del vacío. Eres un fanático que no quiere cambiar de opinión pero tampoco quiere cambiar de tema" o "Ni para esto hay gente capaz de dejar su ideología de lado" fueron algunos de comentarios que inundaron Twitter.

Incluso, el ex guardameta internacional Paco Buyo no dudó en responder con un contundente mensaje: "En la Eurocopa solo somos de un equipo ESPAÑA, tus delirios políticos no nos interesan. Solo apoyamos a nuestra selección".