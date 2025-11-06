Lamine Yamal habla por primera vez sobre su pubalgia: “Se dicen mentiras...”

Lamine Yamal jugó contra el Brujas su mejor partido de la temporada, en medio de todo el revuelo que hay a su alrededor y la pubalgia que sufre, una lesión que viene y va, complicada, como explica el doctor Pedro Luis Ripoll en el artículo que se puede leer aquí. El joven atacante pareció olvidar el dolor y tras un arranque tímido, pidió la pelota en todo momento, encaró y participó en los tres goles de su equipo: el primero, limpiando la jugada con el pase inicial a Fermín la clave del tanto de Ferran; el segundo lo marcó él mismo tras hacer una pared con Fermín y resolver con el exterior; y el tercero es en propia puerta tras desviar un centro suyo.

Flick aplaude el regreso pero rápidamente anima al futbolista a seguir trabajando. No quiere excesivos halagos. El futbolista admitió, en los medios del club, que el partido le dejó una sensación “agridulce”. “Queríamos la victoria obviamente. Es un campo muy difícil, es verdad que somos el Barça y tenemos que ganar siempre pero bueno, ya pensando en la siguiente jornada de Liga. Sabíamos que era un muy buen equipo, muy fuerte, y más en su casa. Es muy difícil ganar cuando concedes tres goles. Es lo que tenemos que mejorar y lo que estamos pensando ya", aseguró.

Lamine habló por primera vez de las noticias sobre su estado de ánimo y una lesión que complica su rendimiento. "Intento no leer mucho, se habla mucho de mi pubalgia, de que estaba triste y eran todo mentiras. He estado siempre feliz, centrado en lo mío e intentar jugar a este nivel que es como mejor me lo paso", dijo.