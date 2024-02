Lewandowski alivia al Barça ante el Celta con un penalti a la segunda (1-2)

El duelo entre el Celta y el Barcelona estaba siendo un partidazo (puede ver aquí el minuto a minuto y la ficha del partido), la demostración de que no hace falta que haya muchos goles para que haya espectáculo. Tampoco había apenas ocasiones, el encuentro iba y venía, muy intenso, con dos rivales desarmándose con la presión de área a área, pero el equipo de Xavi no puede vivir ahora mismo de teoría, romanticismos o poesía, necesita resultados y la oportunidad le llegó cuando el encuentro estaba a punto de morir. Fue en un penalti, en el fondo, absurdo. Quedó un balón dividido en el área y Lamine Yamal fue a por él, entró casi de espaldas, para salvarlo, pero sin peligro, y Fran Beltrán trató de despejarlo y golpeó en la pierna, casi en el culo, del canterano azulgrana. Pulido Santana no lo dudó y señaló penalti.

Era un momento delicado y la pena máxima la tenía que lanzar el más experimentado: Lewandowski cogió el balón, tiró desde los once metros y Guaita le adivinó la intención y lo paró... Pero el VAR intervino, el portero había dado un paso adelante, no tenía un pie en la línea de gol en el momento del lanzamiento, y por eso tuvo que repetirse. El delantero polaco volvió a asumir la responsabilidad y esta vez sí acertó, lanzando al mismo lado, para dar la victoria al Barcelona y para desesperación del Celta, que tiene que seguir peleando esta temporada por la permanencia. De este segundo lanzamiento se quejó el equipo celeste por una paradinha del atacante y porque Raphinha entró en el área antes de tiempo.

A ese final tan agónico se llegó después de que el Barcelona volviera a conceder un gol nada más volver del descanso. La primera parte había sido parecida a la segunda, sin un dueño claro, muy abierta. La desequilibró Lewandowski justo antes del descanso con un buen tanto, en el que recibió el pase de Lamine Yamal, hizo un control orientado fantástico y un remate todavía mejor. Las fuerzas estaban equilibradas, pero la calidad del polaco fue la que alteró el marcador.

No le duró mucho la alegría al Barcelona, que otra vez sufrió un gol en los primeros minutos, esta vez de la segunda parte. Araujo, que fue titular, se quedó en el banquillo por precaución tras el descanso. Tiene dolor en una rodilla y el martes espera el Nápoles en la Champions. Salió en su lugar Iñigo Martínez, pero el central vasco no fue el único que falló en el empate del Celta. Faltó intensidad en Cubarsí, en Christensen... En todo el entramado defensivo azulgrana en general, y el taconazo de Mingueza no lo supo leer nadie. Aspas llegó para rematar y mandar la pelota a la red, después de que tocara en Koundé.

Empezaba un partido nuevo con todo el segundo tiempo por delante. Otra vez al Barcelona le faltó poso para mantener un marcador a favor y se condenó al intercambio de golpes contra un rival que normalmente le suele poner en dificultades.

Intentó mover a su equipo Xavi con la entrada de Gündogan, el futbolista más utilizado que esta vez empezó en el banquillo, pero el Barcelona nunca fue el dueño absoluto del duelo. El encuentro era una moneda al aire, pendiente del que tuviera más acierto o de una jugada como la del penalti.