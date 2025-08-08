Lewandowski, lesionado a una semana del comienzo de la Liga

El Barcelona informó en un breve comunicado de que uno de sus futbolistas titulares está lesionado. “Robert Lewandowski tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad”, informa la entidad azulgrana.

Como es habitual de un tiempo a esta parte, los comunicados de lesiones son ambiguos y no indican ni la lesión concreta ni el tiempo de baja estimado. Si las molestias fueran por una pequeña rotura en la zona, el delantero polaco no llegaría a tiempo para el estreno oficial del Barcelona, la primera jornada de Liga contra el Mallorca, el sábado 16 a las 19:30 horas (18:30 en Canarias).

Ferran Torres, preparado

Lewandowski fue el máximo goleador del Barcelona la pasada temporada, con 42 goles en 52 partidos (3.930 minutos), su mejor registro en el equipo español y a la altura de sus años en el Bayern Múnich. Pese a que Robert está a menos de dos semanas de cumplir 37 años, el club azulgrana no ha fichado a un delantero nato, pero Rashford sí podría ocupar esa posición. Su relevo natural, hasta el punto de que el curso pasado incluso hubo debate sobre si debía ser titular, ya está en la plantilla: Ferran Torres, que cerró un fantástico curso con 19 goles en 45 partidos (1.921 minutos).

En la vuelta a la actividad el viernes, en el Barcelona también entrenó al margen Dani Olmo, por una sobrecarga.

El próximo compromiso del Barcelona será el domingo 10 de agosto a las 21:00 horas (20:00 en Canarias): el Gamper contra el Como, dirigido por Cesc Fábregas. Será la última prueba antes de que empiece lo bueno.