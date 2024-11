Liverpool - Real Madrid: El enfado de Ancelotti antes de su récord

«Oigo muchos consejos, pero no hay que olvidarse de que he dirigido 1.300 partidos, he hecho 1.300 alineaciones y 4.000 cambios. Nadie puede darme consejos en ese sentido», respondió ayer Carlo Ancelotti cuando le cuestionaron sus rotaciones del equipo antes del choque contra el Liverpool. Es una queja habitual que surge en las redes acerca del trabajo del entrenador italiano cuando los resultados no acompañan. Se dice que ni rota ni hace sustituciones antes del minuto 70 del partido. Y Ancelotti, a veces, se cansa.

Porque se le puede echar en cara lo que sea, pero no que ha manejado vestuarios y ha dirigido encuentros. No que sabe qué hacer desde el banquillo. Hoy, el entrenador italiano cumplirá su partido 215 dirigiendo en la máxima competición continental y no hay quien le haga sombra. Contra el Milan empató la cifra de un mítico, de Alex Ferguson, y después del encuentro de esta noche en Anfield, el italiano podrá presumir de ser único en el mundo.

Ha vivido de todo en todo este tiempo. Desde remontadas espectaculares a ser remontado de manera sorprendente, como le hizo el Liverpool a su Milan. Como dicen las estadísticas, nadie conoce tan bien la competición como el técnico italiano, que a sus 65 años está viviendo una de las épocas más fructíferas de su carrera. Alex Ferguson dejó el fútbol con 72 años, pero sus últimas temporadas en el Manchester United no fueron tan exitosas como las primeras. Ancelotti, que pasó por Nápoles y el Everton, que parecía ya desfilar por el segundo o tercer escalón futbolístico, ese en el que es muy complicado sumar partidos de la máxima competición, volvió al banquillo del Real Madrid para ganar más títulos y sumar más partidos que cualquiera. «Yo estoy bien, como el equipo», aseguró ayer, desde Liverpool, poco dado a la nostalgia. «Los últimos dos partidos han salido muy bien, hemos encontrado un nivel de juego. Somos más sólidos y tenemos buenas sensaciones. Tenemos la misma confianza de siempre frente a un rival que es muy exigente. Es una gran oportunidad para volver a nuestro mejor nivel», explicaba el italiano.

"La tranquilidad de Carlo Ancelotti"

El pasado no vale para nada en el Real Madrid y hace sólo unas semanas, muchas voces de aficionados pensaban y decían en voz alta que había llegado la hora de prescindir del entrenador. Él sabía que eso iba a pasar: «La tranquilidad de Ancelotti impacta en el vestuario y su manera muy relajada es siempre útil en estos partidos importantes», explicaba Jude Bellingham acerca de la actitud de su entrenador. Durante los 214 encuentros de Champions se ha puesto nervioso antes, muy nervioso, y después, a la hora del partido, le ha llegado la paz.

Sabe muy bien lo que son los partidos cruciales en los que le va la vida y hace unas semanas, este choque se presentaba como uno de ellos. La situación ha cambiado, pero es más que consciente de que sólo podrá celebrar si el Real Madrid saca algo positivo.