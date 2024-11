Los planes de Ancelotti sin Vinicius para el Liverpool - Real Madrid de la Champions

«El loco calendario», escribió Vinicius cuando se confirmó su lesión y que se pierde todos los partidos hasta la Intercontinental del mes de noviembre. Sufre «una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Pendiente de evolución», se leía en el parte médico del Real Madrid. Otra lesión más para sumar a la lista del conjunto de Ancelotti.

El miércoles tiene la cita en Anfield, contra el Liverpool, el rival más duro de Europa, y el actual campeón se presentará sin Carvajal, Militao, Tchouameni, Rodrygo y Vinicius. Si la temporada pasada las continuas bajas se convirtieron en un acicate para el equipo, que a partir de ahí se unió, esta temporada va a tener que ser igual.

Todas las bajas son dolorosas, pero no todas son fundamentales. La de Vini lo es, sin ninguna duda. En LaLiga, es el futbolista que más regatea (84 veces lo ha intentado), es el futbolista del Real Madrid que más pases de gol ha dado (5 en LaLiga) y con 12 tantos es el máximo goleador, además del tercer futbolista en minutos. No hay en la plantilla un jugador tan desequilibrante como él y el equipo lo pierde cuando el conjunto daba claras señales de recuperación y cuando llegan los compromisos europeos más temibles. Vinicius faltará al choque en Inglaterra, pero tampoco va a llegar al partido en el campo de la Atalanta, el siguiente compromiso en Champions del Madrid.

Son dos campos muy complicados a los que el Madrid va a llegar con dos derrotas en la competición. Las buenas sensaciones de los últimos encuentros daban esperanzas, pero la lesión de Vinicius es un pequeño jarro de agua fría. El brasileño ha sido el mejor futbolista del Real Madrid cuando ha jugado en la banda y siguió siendo decisivo en Leganés, cuando casi todo el encuentro lo hizo como delantero centro. Es un futbolista que aún no ha tocado techo y que aprende rápido donde le pongan. Por eso su baja es muy sensible para el equipo blanco, pues nadie le da las soluciones que le ofrece el brasileño.

Así, para suplir su baja, Ancelotti introdujo en la convocatoria al delantero del filial, Gonzalo. Y tiene todo un día para pensar cómo va a plantear el partido sin Vinicius ni Rodrygo. Si en defensa, sus opciones para elegir son mínimas: Asencio tiene que jugar porque no hay más opciones en el centro de la defensa; en la derecha, la presencia de Lucas Vázquez en la convocatoria podría cambiar la posición de Valverde, pero vistas sus prestaciones en Leganés y con Lucas sin rodaje, es probable que Ancelotti, como dijo tras el encuentro del domingo, no cambie la posición del uruguayo.

En el medio tiene varias opciones: Camavinga y Bellingham son fijos en el centro; Güler hizo un gran partido y tampoco desentonó Ceballos. Pero Modric no disputó ni un minuto. Eso juega a su favor.

Arriba llegan las decisiones: la única «ventaja» de la lesión de Vinicius es que Mbappé va a partir desde la banda izquierda, porque ya no tiene ningún futbolista que ocupe ese lugar. Tras el encuentro contra el Leganés, el delantero francés no puso ninguna pega a jugar en el centro del ataque. «Es la historia de mi carrera. Juego en la derecha, en la izquierda, en el centro y con dos arriba. No me importa. Quiero ayudar al equipo y marcar goles», decía. Pero lo cierto es que cuando aparece desde la banda, es más peligroso. De espaldas, en el centro, le cuesta moverse y, en cambio, cuando está más escorado, se siente más confiado en sus posibilidades.

Si a Vinicius jugar en el centro le resta, pero no tanto; a Mbappé, cambiar de posición, le disminuye demasiado. Hasta ahora Carlo Ancelotti ha intentado ser lo más diplomático posible con esa decisión. Dejó a Vinicius en su posición, como queriendo mostrar respeto a su jerarquía. Pero en Leganés, a la hora de tomar decisiones por la marcha del equipo, sí que le dio tiempo a Mbappé ahí. Llega el momento (Anfield, contra el Getafe, San Mamés, Girona, Bérgamo y Vallecas) en el que Kylian tiene que pelear de verdad por recuperar su puesto original. Para Ancelotti, será complicado sacar de ahí al futbolista si se muestra determinante.

Brahim o Bellingham

La otra decisión del técnico es a quién poner por Vinicius. Cuando esté Rodrygo, será fácil. Sin él, una opción puede ser Brahim, para que juegue como segundo delantero, pero también puede jugar con cuatro centrocampistas y liberar a Bellingham de la faceta defensiva y que juegue como media punta.