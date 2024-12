Luis Enrique lanza una seria advertencia sobre esta bebida que el resto consumimos a diario: "¡Es un matarratas!"

Luis Enrique no atraviesa su mejor momento en París. La mala racha de resultados y los rumores de que el vestuario habría perdido la confianza en el técnico asturiano se ciernen como amenazas sobre su cargo. Tras empatar ante el Auxerre, el PSG acumula ya 3 encuentros sin ganar y entra en una situación que empieza a complicarse. Luis Enrique vive un momento de extrema tensión en el vestuario, y los malos resultados están empezando encender todas las alarmas en los medios parisinos.

Hoy visitan en la Champions al Salzburgo para recibir el domingo a un Olympique que quiere escalar posiciones en la tabla. Cabe recalcar que a los de Luis Enrique aún les queda recibir al Manchester City en el Parque de los Príncipes y el asturiano está más en cuerda floja que nunca.

Sin embargo no son sus pobres resultados deportivos lo que lo han convertido en protagonista en las últimas horas. Todos conocemos la faceta más polémica de Luis Enrique pero ahora ha sorprendido con su cruzada contra el consumo de leche, producto que tilda de 'matarratas' en uno de los episodios del documental de Movistar+ "Luis Enrique, no tenéis ni puta idea".

Si ya provocó un gran revuelo sobre el ayuno o el consumo de huevos ahora advierte sobre una bebida que el resto consumimos a diario.

"¿Desde cuándo un animal toma leche después de destetarse...?", es la pregunta que lanza el líder del vestuario del PSG en un fragmento del documental grabado en su casa antes de dar su contundente respuesta: "En mi casa no se toma leche", zanja.

"Esto lo tengo por los invitados", añade mientras saca un pequeño bote de la nevera y lo muestra. A continuación saca de la nevera otro bote que le irrita: "avena con almendra... esto es otra mierda pinchada en un palo. El café se toma solo", protesta.

Por último, aparece preparando un café con leche, al que añade su producto más odiado: "ala, ahí le meto matarratas", dice mientras añade leche al café solo.

"¡Capuccino de la Roma, cazzo", exclama en un alarde del nivel de italiano adquirido durante sus años en el Calcio.

¡Los huevos!

Pero esta no es la primera vez que el asturiano provoca un gran debate con sus consehos nutricionales. Durante el Mundial de Qatar 2022 el ex seleccionador español, dejó a todos impactados con su desmesurada ingesta de huevos: “He cenado seis huevos, tres cocidos y tres fritos, judías verdes, zanahoria, boniato y de postre un yogur. Y en los días pre-partido nos tomamos una cervecita. Es un ritual. La verdad es que no se puede tener una energía mejor. Tenemos muchas ganas ya de demostrar todo. Puedo comer perfectamente seis huevos y más en un día. “Es uno de los alimentos con más nutrientes”.

“Nos asustamos de comer huevos pero luego Pettit Suisse ves a uno que se mete seis y te quedas tan pancho y ves a uno desayunar seis huevos y madre mía, cuidado", sentención tirando de su peculiar sentido del humor.