Más problemas para el Real Madrid: Courtois abandona el entrenamiento y no jugará ante Olympiacos

La visita al estadio Georgios Karaiskakis para la quinta jornada de la ‘Champions’ se convierte en clave para el Real Madrid no solo por los tres puntos sino por poder marcar un punto de inflexión en la mala racha del conjunto blanco. Sin embargo, Xabi Alonso se ha encontrado con un contratiempo inesperado al perder a uno de los hombre de mayor peso.

Turno para Lunin

Thibaut Courtois ha abandonado el entrenamiento previo del Real Madrid al encuentro que enfrenta a los blancos contra el Olympiacos en la Champions por una gastroenteritis. Su presencia en el encuentro contra los griegos está descartada y su lugar en la portería lo ocupará Lunin.

"Tras la exploración realizada hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un proceso vírico gastrointestinal. Causa baja para el desplazamiento a Atenas. Pendiente de evolución", ha explicado el Real Madrid en un comunicado.

Lunin debutará esta temporada en un encuentro en el que podrían reaparecer el alemán Antonio Rüdiger y el francés Aurelien Tchouaméni. Ambos completaron la sesión sin contratiempos, cogiendo ritmo tras sus respectivas lesiones, y podrían en la convocatoria de Xabi Alonso.