Mbappé vuelve a la carga y dice una frase tremenda contra la ultraderecha

«No creo estar al 100%. No soy el tipo de jugador que pone excusas, pero para ser realmente explosivo, realmente rápido, necesito una buena preparación física, que tendré con mi club este verano», decía ayer Kylian Mbappé acerca de su estado de forma, que tantas palabras ha provocado. Francia tiene un problema grave cuando mira hacia la portería contraria, que por ahora resuelve con su seguridad defensiva. Pero le cuesta tanto marcar, que la prensa gala mira a Mbappé como solución. Sin embargo, no termina de aparecer: alguna arrancada, pero muy escasas y poca consistencia. «Estamos en cuartos de final y estoy dispuesto a darlo todo para ayudar a mi equipo. Podemos ser campeones de Europa y quiero aprovechar esta oportunidad con los demás compañeros», decía ayer la estrella de Deschamps.

No es un partido más para Kylian, que ayer quiso marcar su propio camino respecto a Cristiano: «No sigo ningún camino. No voy al Real Madrid a escribir la secuela de Cristiano. Lo que él hizo fue único, y espero que lo que yo haga allí también lo sea», decía. «Todo el mundo conoce mi admiración por él. Con el tiempo, he tenido la oportunidad de conocerle y de hablar con él. Seguimos en contacto, y él se mantiene al corriente de mis cosas», confesaba.

Mbappé es por primera vez el capitán de Francia en una gran competición y está cumpliendo con su papel. Primero defendió a Griezmann, el futbolista que tiene que hilar el ataque de la selección y no está teniendo éxito: ««Antoine ha sido masacrado recientemente. Creo que es un poco injusto. Ahora está pasando por un momento difícil y necesita apoyo», aseguró. Es Deschamps quien ha hecho que se dudé de Griezmann al no ponerle de titular en uno de los partidos del campeonato. «En términos de volumen, los números de Antoine son siempre los mismos. En el aspecto más técnico, es inferior a lo que solía ser. Necesitaremos a todos nuestros jugadores», aseguraba ayer el seleccionador francés acerca del futbolista del Atlético.

Y después, volvió a hablar de política, porque resulta que se puede hablar de política sin que uno se desconcentre: «Más que nunca debemos ir a votar. Hay una verdadera urgencia. No podemos dejar nuestro país en las manos de esa gente. Es realmente urgente. Creo que hemos visto los resultados, es catastrófico y realmente esperamos que vaya bien y que la gente se movilice», aseguró ayer la estrella francesa.

Pese a no destacar, en indudable que entre su máscara y sus opiniones, ha sido quien ha creado la agenda de la Eurocopa.