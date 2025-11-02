El miedo de Xabi Alonso a Anfield: "Que no nos cojan 200 cámaras"

Mañana, el Real Madrid no va a entrenar en el campo del Liverpool, rompiendo así una tradición de los encuentros de la Champions. Pero es que no se fía de nada Xabi Alonso. «Tenemos que preparar el partido y preferimos hacerlo en nuestra Ciudad Deportiva, en nuestro espacio, para que no nos cojan 200 cámaras», decía el técnico blanco después del partido contra el Valencia.

Xabi Alonso, camino de récord

La victoria cerró la polémica con Vinicius y sirvió para confirmar que el proyecto de Xabi Alonso está tomando forma frente a los problemas que van surgiendo. Fue un partido brillante del conjunto blanco, sobre todo en la primera parte. «La dinámica del equipo es buena. No hemos encajado gol, otra portería a cero. Ha sido un partido completo, serio y con muy buena energía. Hemos empezado muy dinámicos, con mucho movimiento y buena circulación de balón. Recuperábamos rápido y nos hemos puesto por delante», resumió el técnico.

El equipo ha encadenado su cuarta victoria consecutiva en Liga y no pierde desde aquel derbi en el Metropolitano, el único tropiezo de la temporada. Desde entonces, todo ha sido crecimiento, pese a que el mazazo se notó durante algunos días y en algunos jugadores. Sin embargo, el Clásico confirmó que el equipo, en realidad, había ido creciendo. Así ha firmado el mejor inicio de temporada del club en el siglo XXI: 13 victorias y una sola derrota en 14 partidos oficiales.

Este registro, iguala los de José Ángel Berraondo (1928/29) y Miguel Muñoz (1961/62). El segundo es uno de los mitos del banquillo del Real Madrid. «Han salido bien las cosas. Había que ser inteligentes porque había jugadores con muchos minutos cargados y han salido cosas bien. No queremos relajarnos y queremos afrontar cada partido con la preparación mental necesaria», explicó Xabi, que durante el choque del sábado pudo pensar en el partido siguiente.

Ahora el Liverpool

El martes espera el Liverpool, campeón de la Premier, aunque en horas bajas. Es, sin embargo, vuelve a ser una de esas pruebas que consolidan o hacen dudar a un equipo. Xabi Alonso lo sabe bien. Desde que perdió en el Metropolitano, cada partido y lo que sucedía en él han sido como un examen y, hasta ahora, los ha superado todos: el Clásico o el pulso con Vinicius. De todos ellos ha salido reforzado porque a las victorias las empiezan a acompañar el juego. El Madrid es un equipo más colectivo, que se ve capaz de hacer una presión constante y en el que sus estrellas empiezan a encontrar su punto de forma. Desde los goles de Mbappé hasta el dinamismo de Bellingham, pasando por el mando de Militao atrás.

Hace un año, a finales de noviembre de 2024, el Real Madrid perdió en Anfield en un partido en el que Mbappé falló un penalti y en el que el entonces equipo de Ancelotti demostró que la temporada se le iba a poner cuesta arriba. Que no había secretos que esconder.