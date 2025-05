El momento de Isco en la selección

El 10 de junio de 2019 Isco jugó su último partido con la selección hasta ahora. Era un partido de clasificación para la Eurocopa 2020 contra Suecia. En el Bernabéu, que entonces era su estadio, y con Robert Moreno en el banquillo de España por la ausencia de Luis Enrique. Desde entonces Isco dejó el Madrid para jugar en el Sevilla antes de llegar al Betis; España ha cambiado dos veces de seleccionador y la Federación, varias veces de presidente; el mundo ha pasado una pandemia y la selección ha jugado dos Eurocopas y ha ganado una, ha jugado un Mundial y dos fases finales de la Liga de Naciones, de las que también ha ganado otra.

El centrocampista del Betis es la gran novedad de la lista 26 jugadores de Luis de la Fuente para la fase final de la Liga de Naciones. Ya estuvo en la cabeza del seleccionador para la pasada Eurocopa, pero se la perdió por una lesión, aunque De la Fuente prefiere no dar detalles. «Isco ha estado siempre en todas las prelistas y podía haber estado en la Eurocopa. O no. Los que fueron fueron los mejores, estuvieron los que tenían que estar», explica el seleccionador.

La lesión que le impidió llegar a la Eurocopa tampoco le permitió debutar esta temporada hasta el mes de diciembre. Sin embargo, le ha dado tiempo a marcar nueve goles en 22 partidos de Liga y 12 en los 32 que ha jugado entre todas las competiciones, además de llevar al Betis a pelear por clasificarse para la Liga de Campeones y a llegar a la final de la Conference League, la primera final europea del club.

Isco fue especialmente importante en la selección con Lopetegui en el banquillo, aunque nunca ha tenido la continuidad que se le imaginaba cuando fue campeón de Europa sub’21 también con Julen en el banquillo. Han pasado 12 años de aquello y sólo 38 partidos de Isco con la Roja.

No lo tiene fácil tampoco para hacerse un hueco ahora. En su lugar, la mediapunta, De la Fuente suele trabajar con Pedri y con Dani Olmo en esa posición y ésta puede ser una buena ocasión para juntarlos. «Si consideramos oportuno juntarlos, lo haremos, pero lo más importante es que tenemos 26 jugadores para cubrir cualquier escenario en el que pudiéramos pensar. Es el momento para que Isco nos aporte lo que tiene que aportar. Si hubiéramos tenido alguna duda no lo hubiéramos llamado», afirma De la Fuente.

Otra de las posibilidades que ofrece la lista de convocados es que Pedri juegue más retrasado, en la pareja de mediocentros como hace en el Barcelona. De la Fuente sólo ha convocado a Zubimendi como especialista en el mediocentro. «Estamos trabajando con jugadores que pueden ocupar esa demarcación. Tenemos esos escenarios cubiertos para jugar de otra manera, jugaríamos con jugadores por delante de otro perfil que nos darían equilibrio en cualquiera de esas situaciones», explica el seleccionador, que no ha llamado a Rodri a pesar de que ya ha reaparecido con el City. «La importancia que tiene para nosotros es fantástica. Tiene un peso específico excepcional, pero lleva ocho meses de lesión y ha jugado diez minutos. He hablado con él, hemos hablado muchas cosas, pero creo que no era el momento para asumir ningún riesgo. Siempre priorizamos la salud de los futbolistas. Está en ese proceso de ir cogiendo minutos y confianza y de reducir a la mínima expresión el riesgo que tiene de una lesión», añade Luis de la Fuente.

Esa ausencia abre un hueco para Pedri en el medio, aunque el técnico español no quiere dar muchas pistas. «Contemplamos todas las posibilidades, pero es que sólo juegan once y dependerá de lo que demande el partido, de la lectura de partido que hagamos. Es como una plantilla y habrá jugadores con más o menos participación, pero no son menos importantes por participar menos. Tenemos cubiertas todas las opciones posibles y en ese sentido estamos muy tranquilos», asegura el seleccionador.

También regresa Gavi a la selección después de la lesión de ligamentos que sufrió defendiendo el escudo de la Roja. «Era un proceso natural. Esas lesiones sabemos el tiempo que llevan. Una cosa es tener el alta médica y otra en cuanto a tu rendimiento deportiva. Gavi está ya a un nivel alto. Todavía le queda proceso de mejora, pero está en ese camino y en un nivel altísimo. Ha sido siempre un jugador muy importante para nosotros, aporta muchísimo dentro del terreno de juego y fuera y como viene a sumar estamos deseando su inclusión en esta lista», admite De la Fuente. Un caso parecido al de Rodri con el que el seleccionador ha tenido paciencia para no forzarlo.

España juega la semifinal de la Liga de Naciones el jueves 5 de junio en Stuttgart contra Francia. Si gana, se enfrentará al vencedor del Alemania-Portugal el domingo 8 en Múnich.