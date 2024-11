Jenni Hermoso dispara con bala tras quedarse fuera de la lista de la Montse Tomé: "... con el diablo"

El incendio parece más que evidente en el vestuario de la selección española femenina y Montse Tomé -que nunca acabó de convencer a los pesos pesados del vestuario- vuelve a estar en la picota. Montse Tomé hizo pública el pasado martes la lista de las 24 futbolistas que disputarán los próximos partidos de carácter amistoso ante República de Corea y Francia que cuenta con más de una sorpresa y la confirmación definitiva de la última de las rebeldes. La vuelta de Aitana Bonmatí y Claudia Pina, ambas del Barcelona, la ausencia de pesos pesados como Jenni Hermoso, Misa Rodríguez e Irene Paredes son las claves de la nueva lista de convocadas anunciada hoy por la seleccionadora.

Una ausencias que provocaron un auténtico terremoto y que ya han hecho circular la hipótesis de una "operación limpia" en un vestuario con demasiados lastres del pasado. Tras la convocatoria, Montse Tomé compareció en rueda de prensa para tratar de explicar las ausencias en la lista y la confección del equipo: "Al igual que dije en la anterior concentración, venimos un poco arrastrando unos dos años que para mí eso es pasado y que lo que tratamos de buscar es hacer el equipo que necesita la Selección para rendir".

A partir de aquí, el mal rollo se hizo más que evidente. La primera en encender la mecha fue Vero Boquete que no ocultó su indignación tras quedar fuera de la convocatoria Irene Paredes. La ausencia de la capitana hizo recordar a Vero Boquete cuando Jorge Vilda decidió apartarla cuando ejercía este mismo rol en el combinado español. «Dejavú», escribió la futbolista de la Fiorentina en X, red social conocida anteriormente como Twitter, cuando se enteró de que Montse Tomé no había llamado a Paredes.

"¡Es una falta de respeto!"

«Estoy reviviendo la misma situación y el mismo modus operandi que tuvieron conmigo después del Mundial de 2015», explicó posteriormente en Marca la futbolista que como capitana lideró la revuelta que acabó con la dimisión de Ignacio Quereda tras 27 años como seleccionador.

«Es lamentable, vergonzoso y una falta de respeto la forma en la que se está tratando a una jugadora como Irene Paredes. Se me rompe el corazón lo que se está haciendo con ella», añadió.

«Una seleccionadora puede prescindir de una jugadora por motivos deportivos o personales, pero la salida de la capitana y líder de una Selección debe hacerse de una manera más clara, humana y profesional», añadió Vero Boquete, que vivió una situación similar cuando Jorge Vilda tomó las riendas del combinado femenino.

Pero el incendio aún ha ido más allá tras el enigmático y a la vez clarificador mensaje de Jenni Hermoso en sus redes sociales. La delantera del Tigres tras conocer que era una de las apartadas de la selección, no dudó en publicar un mensaje en sus redes sociales con un contundente mensaje. "No vendan su alma al diablo", afirmó la futbolista.

Jenni que, al estar en México, se enteró horas después de cuál había sido la lista de la seleccionadora, no dudó en subir una historia en su cuenta de Instagram con una foto suya en el coche e incluyendo dicho mensaje.

Una guerra que viene de lejos

Si embargo este mensaje no es más que la confirmación de un desencuentro que viene de lejos. En septiembre de 2023 Montse Tomé, ofrecía su primera lista de convocadas y soltó una bomba en toda en toda regla: En la lista de 23 convocadas no estaba Jenni Hermoso. "Estamos con Jenni en todo, y con todas las jugadoras. La mejor forma de ayudarlas es estar con ellas y escucharlas. Hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así, pero contamos con ella", trataba de justificar Tomé.

Un explicación que hizo estallar a Jenni que no dudó en cargar contra la flamante seleccionadora y la RFEF en un duro comunicado.

"Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser NO convocadas. Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y como lo estamos haciendo. Quiero mostrar mi apoyo total a mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la RFEF. También me gustaría dejar algo muy claro. Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿O de quién?" escribió la delantera.

El enganchón de los Juegos

Pero sus diferencias se hicieron aún más visibles en los Juegos Olímpicos. Tras la victoria ante Brasil, la madrileña mostró su malestar con su escasa participación en los Juegos. "Por fin, yo también lo esperaba", respondió la madrileña cuando fue preguntada por la 'Cope' por su escasa participación, pues Hermoso obtuvo ante las sudamericanas su primera titularidad en París 2024. Ante Japón solo estuvo en el campo 23 minutos, mientras que contra Nigeria ni saltó al césped.

«Estoy aquí para poder disfrutar de esto. Me he sentido bien, ha sido poquito, no te voy a mentir, pero bueno, hemos ganado y ya estamos pensando en los cuartos. Sigo siendo la misma jugadora que hace un mes, dos meses, tres días. Me sigo sintiendo igual de bien. Hay cosas que no tienen respuesta y ahora estoy aquí teniendo un rol diferente y aceptándolo o no, es lo que me toca", sentenció.

Unas quejas ante las que Tomé no se calló con un contundente. "Este es su nuevo rol y tendrá que adaptarse".

Tras el estreno del famoso documental de Netflix '#SeAcabó: Diario de las campeonas' que no parece haber gustado a la entrenadora, Jenni vuelve a no contar para "La Roja". La guerra no ha hecho más que empezar.