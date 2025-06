Morata: "Lo de Lamine Yamal puede frustrar a muchos jóvenes"

España cayó derrotada frente a Portugal en la final de la Nations League, y las redes sociales no tardaron en señalar al culpable: Álvaro Morata. El capitán de la Selección falló el penalti decisivo y las críticas no se han hecho esperar. Unos ataques brutales que incluso se convirtieron en amenazas de muerte. "Voy a matar a tu marido como lo vea por la calle, que empiece a vigilar por donde anda. No lo voy a dejar ni un momento solo, a los niños igual, los voy a matar con mis propias manos, espero que no sobreviva nadie" es uno de los mensajes denunciados por su mujer Alice Campello.

Ahora, días después, el futbolista se ha sincerado sobre como ha vivido el penalti fallado y ha reiterado la importancia de la salud mental. A diferencia de lo ocurrido en la Eurocopa del 2021 ante Italia, el futbolista asegura que asumió el fallo ante Portugal con entereza, como parte de la vida de un futbolista. "En etapas anteriores me hubiera escondido, pero esta vez me fui con mi mujer al Hipercor. La vida sigue y yo tengo que seguir para delante, como he hecho siempre", comienza afirmando.

Sobre el penalti reveló que "el míster me dio el cuarto y tenía claro dónde lo iba a tirar pero cuando fui hacia el balón cambié de opinión. Es una parte del juego. Entré diez minutos pensando que iba a marcar el gol de la victoria".

Movistar+ presentará el próximo martes el documental titulado “No saben quién soy”, que se centra en la persona de Álvaro Morata. Y con motivo de ello, Carlos Marínez y Mónica Marchante le han entrevistado después de la derrota de la Selección ante Portugal. Una entrevista en la que ha querido volver a concienciar sobre la salud mental.

"Yo era mi peor enemigo"

“La vida es así. Tienes que levantarte. Ojalá que el día que me retire pueda transmitir eso a los jóvenes. Mucha gente opina sobre mí, pero no me conocen, no saben quién soy. Por eso el título del documental. Quiero que la gente joven vea que en algunos momentos yo mismo era mi peor enemigo. Es importante hablar con especialistas y con la gente que tienes cerca. El Cholo, Luis (De la Fuente) siempre me han apoyado y he tenido mucha suerte de tenerlos”.

También reveló que jugó la Eurocopa medicado y con terapia. “Debía vivir una situación delante de todos, y otras yo solo. Cuando me tomé una pastilla para dormir con Grimaldo jugando a la Play, empezaron a ver lo que me pasaba, que estaba medicado. Pero había dos partes: cuando estaba con mis compañeros y cuando estaba solo. "Lo importante es que la gente sepa que no pasa nada por estar medicado o tratándose algo así", añadió.

El actual delantero del Galatasaray se refirió a la gran explosión de Lamine Yamal, que con solo 17 años es el líder del Barcelona y de la selección española, y que es candidato a ganar el Balón de Oro: "Ver a jugadores como Lamine que triunfan con 17 años puede frustrar a muchísimos jóvenes que con su edad están en un Cadete o en un Juvenil C".

Su futuro

Por último, Morata se refirió a su futuro en la Selección y pidió tiempo. "Necesito pensar, necesito pensar que pase el tiempo y sobre todo, primero, por respeto a todos los aficionados al fútbol en España, después para mis compañeros y para Luis. Igual estoy aquí sentado diciendo que no sé si voy a seguir en la selección y el míster me liquida y no tengo la posibilidad de elegir", sentencia.