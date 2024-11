Eder Sarabia clama contra los políticos después de otro partido que "no tenía que haberse disputado"

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, ha afirmado tras la victoria de su equipo en Eibar (0-2), que el partido "no tenía que haberse disputado" y que tendrían que estar "a otras cosas", en alusión a la tragedia provocada por la DANA en la Comunidad Valenciana.

"Nosotros nos dedicamos a una profesión que ayuda a generar ilusión y a abstraer a la gente de su realidad y de sus problemas, pero también somos personas, pero hoy estábamos comiendo y todo lo que se veía en la televisión era drama", indicó el preparador vasco. "Y encima, nosotros somos de la Comunidad, que lo que te pide el cuerpo es estar ahí, alentar. No sé si necesitan más gente, mejor organizada", añadió el técnico, quien insistió en que se está viviendo en la región algo "tremendamente grave que lo estamos viendo de cerca".

Sarabia entendió que la Copa se jugara "porque igual aún no éramos conscientes de la dimensión", pero no esta jornada de Liga. "Me parece triste que hayamos jugado", insistió Sarabia, quien criticó a los dirigentes "por no estar a la altura que está demostrando la sociedad". "Por suerte, cuando vienen los problemas la sociedad española está a la altura, se solidariza, lo deja todo de lado y se pone al servicio de lo que necesita el compañero y la ciudadanía, pero los políticos no están a la altura", argumentó.

"Llevo muchos años sin votar porque no me representan en absoluto. Parece que el único objetivo que tienen es mandar y estar en la poltrona. Y ya está. El objetivo de los políticos es servir. Levantar el teléfono y ver qué necesita la ciudadanía y el país y no aprovechar el rédito político", reiteró el preparador vasco.

"Es una vergüenza y me quito el sombrero con las muestras de la gente de Valencia, de los pueblos de al lado y de toda España, que lo único que quieren es ayudar", prosiguió el técnico del Elche, que deseó que la tragedia sirva para que "reflexionen los que mandan". "Y si no, igual hay que hacer algo la ciudadanía porque estos que nos representan y que están para servir hacen todo menos eso", valoró el entrenador, quien apenas respondió a un par de preguntas futbolísticas por "respeto" a los medios desplazados a Eibar.