El motivo por el que en México se ríen de Sergio Ramos: "¡Hay que ser tonto!..."

El ex central del Real Madrid ya es oficialmente jugador del Monterrey, uno de los equipos más importantes de la Liga MX, donde se ha desatado una locura total por el futbolista.

El club ha preparado una presentación espectacular en el Estadio BBVA, donde también se presentará a los demás refuerzos para el Clausura 2025: Nelson Deossa, Ricardo Chávez, Luis Reyes, Carlos Salcedo y Alfonso Alvarado. El sevillano compartirá vestuario con los españoles Sergio Canales y Oliver Torres.

El camero, que vivirá hoy una gran fiesta, podría debutar con la camiseta del equipo de Monterrey el próximo domingo 16 de febrero, cuando Rayados reciba a Querétaro en la jornada 7 del Clausura 2025.

Un contrato sin precedentes

El central español ha firmado un contrato por un año y un salario anual cercano a los 5 millones de euros. Pero esta cifra puede aumentar de manera considerable tras las condiciones pactadas por el defensa sevillano. Durante el Mundial de Clubes, el futbolista recibirá un bono por cada partido jugado, así como unas cantidades pactadas por cada titularidad, capitanía, gol o asistencia.

Pero aún hay más y fuera del terreno de juego, el camero ha logrado cerrar un histórico acuerdo comercial, único en la historia del futbol mexicano. Ramos recibirá el 2% por cada camiseta vendida con su nombre y dorsal comprados en la Tienda Oficial o cualquier otro sitio autorizado por Monterrey. También correrán a cargo del club, la seguridad del central.

Se ha convertido en el fichaje más mediático del campeonato mexicano pero no ha podido escapar de las mofas de los rivales.Medio México se burla del central por un singular motivo.

"El que siembra, recoge" dice el refrán y eso es lo que le ha pasado a Ramos con su mítico dorsal 93.

Si bien el ex futbolista de 38 años reveló que eligió llevar dicho número como homenaje al gol que marcó para el Real Madrid en la final de la Champions League 2013-2014 ante Atlético de Madrid, en México han encontrado otra lectura que no ha gustado nada a su actual equipo y que no ha tardado en convertirse en viral.

Desde el Pachuca no desaprovecharon la oportunidad de rememorar, con una publicación en sus redes sociales, el minuto del gol de Víctor Guzmán que les dio el título en la final del Clausura 2016 frente al conjunto regiomontano y en el Estadio BBVA.

“Hello, what time is it?”, reza el post que realizó la institución hidalguense tras el anuncio de la incorporación de Sergio Ramos a Rayados. Cabe destacar que, en verdad, la anotación ocurrió a los 92’43” de la final de vuelta, aunque técnicamente se trata del minuto 93 de juego.

Una publicación que desató todo tipo de mofas hacia el central español: "Hay que ser tonto...", "Donde las dan..", "Grande Sergio Ramos, mira que escoger el 93 en honor al gol que les hizo Pachuca en una final" o "Como se la has colado Ramos...", son algunos comentarios que inundan "X".