Todo el dinero que se podría llevar Omar Montes por cantar en el Mundial de Qatar 2022

Cantar en Qatar durante el Mundial 2022 se ha convertido en uno de los asuntos más polémicos. Algunos artistas como Shakira parecía que iba a ir y se han arrepentido. Chanel, que protagoniza la canción de la Federación ya ha avisado que no viaja y Rod Stewart aseguró que renunciaba al millón de euros que le pagaban por cantar en el Mundial.

En cambio, Maluma estrenó la Fan Zone de Mundial horas después de que protagonizara la entrevista interruptus más polémica. Se negó a contestar más preguntas acerca de si blanqueaba el régimen qatarí y se marchó. Mientras, Robbie Williams, que tiene un concierto, ha dicho que si no canta en países que no respetan los derechos humanos, casi ni cantaría en su cocina.

Uno de los que no ha hablado, pero que tiene programado un concierto en Qatar es el español Omar Montes. El 30 de noviembre es la fecha de su actuación en el FIFA Fan y por ahora no se ha manifestado de ninguna manera. El cantante va a sacar disco este 24 de noviembre y es en lo que está centrado ahora mismo. No se ha hablado de la cantidad de dinero que puede cobrar, pero sí se puede hacer una estimación con el dinero que están recibiendo otras estrellas de la música

Stewart, como hemos dicho, habló de hasta un millón de euros por cantar en Qatar, mientras que el conocido Dj Calvin Harris va a cobrar 290.000 euros por su actuación, pero ha recibido muchas críticas: ”Soy un gran fan de Calvin Harris, así que me siento increíblemente decepcionado de que actúe en un país donde las mujeres, las personas LGBT+ y los trabajadores inmigrantes son tratados como ciudadanos de segunda clase. Ha sido comprado por los qataríes, al igual que otras grandes estrellas como David Beckham y Robbie Williams. Han vendido su alma y sus principios por acuerdos millonarios, anteponiendo los beneficios a los principios. Es una bofetada a los qataríes que sufren la represión del régimen”, aseguran los defensores de derechos humanos en Reino Unido.

Se estima que la fortuna de Harris, según el Daily Mail, es de 220 millones de libras. Uno de los Dj que ha colaborado con él también le ha pedido que renuncie. “Entiendo que un cheque de pago de Oriente Medio es difícil de rechazar. Si Calvin se retirara del conjunto de titulares, ¿tendría un efecto en la posición política y legal de Qatar? “Probablemente no, pero mostraría al mundo cuál es su posición y qué porcentaje de la población humana apoya”, decía el DJ australiano Filip Odzak.