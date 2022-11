Shakira no se corta: la peineta a Piqué en el partido de su hijo de la que todo el mundo habla

Gerard Piqué sigue en el foco de la noticia. Ya sea por su problemas con Hacienda, sus negocios con la Federación que preside Luis Rubiales o sus acuerdos con Shakira. El central ha vivido meses difíciles que han acabado con el anuncio de su retirada del fútbol. Han corrido ríos de tinta sobre sus infidelidades, sus fiestas secretas o su relación Clara Chía y aunque parecía que la paz estaba cerca, nada más lejos de la realidad.

Diez días después de llegar a un acuerdo y posteriormente ratificarlo ante la justicia, Shakira y Gerard Piqué se han reencontrado y la artista y no se corta un pelo. La cantante y el exjugador de fútbol han coincidido en un partido de béisbol que ha disputado su hijo mayor, Milan, de 9 años. Pero lo que pareció quedar como un acuerdo amistoso, se ha visto cuestionado por unas imágenes que ha emitido en exclusiva el programa de Telecinco ‘Socialité’ este fin de semana, donde se ve cómo la colombiana realiza un gesto de desprecio al catalán durante el partido.

Según la versión de los periodistas de ‘Socialité’, Shakira no esperaba encontrarse con el futbolista en la cancha donde jugaba su hijo y no le dirigió la palabra durante todo el partido: no solo no se habrían acercado a hablar, sino que se sentaron en gradas opuestas para no tener que interactuar entre ellos.

El momento que ha desatado la polémica llega cuando Shakira mira de reojo para la zona donde Piqué está sentado mirando el teléfono y, sigilosamente, levanta el dedo corazón apuntando hacia él, en lo que parece ser un claro gesto de “sacar el dedo” o “hacer una peineta”.

En la prensa colombiana aseguran que el insulto iba para los periodistas que se encontraban grabando el encuentro, pero a la dirección de ‘Socialité’ no le cabe duda que era un gesto dirigido a Gerard Piqué. “La peineta la acabo de ver, pero lógicamente Shakira estaba mirando hacia la grada en la que estaba Piqué, así que no hay ninguna duda de que iba dirigida a él. Dudo mucho que fuera dirigida a la prensa, como opinan algunos porque ella siempre ha sido muy amable con la prensa”, afirmaron en el programa.

Este gesto se produce tras los dardos lanzadosen varias canciones que podrían estar dirigidas a Piqué y que, según analizan los expertos, hablan del fracaso de su relación: ‘Te felicito’ junto a Rauw Alejandro y ‘Monotonía’ con Ozuna.