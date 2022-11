Mundial de Qatar 2022: La prensa mundial dispara contra Messi: Patinazo, derrumbe, decepción...

La prensa mundial se ha hecho eco de la inesperada derrota por 1-2 de Argentina ante Arabia Saudí. Un varapalo tan tremendo como impredecible que destila decepción y dolor especialmente en los medios argentinos.

El diario La Nación titula con un ‘Derrumbe en Qatar’ y señala que “las caras de asombro dentro del campo de juego son las mismas que hay en toda la Argentina y en el universo futbolero que siguió minuto a minuto el debut de Argentina en Qatar 2022. Arabia Saudita, con una ráfaga de cinco minutos y dos tiros al arco, aniquiló la ilusión argentina en el estreno y se impuso por 2 a 1″.

Más duro aún se muestra el diario Olé. Bajo el título “Un golpe Mundial” el diario deportivo argentino escribe “Golpazo. Así de frente contra la pared. De esos que te van a dejar la marca un tiempo largo. Porque el resultado, de verdad, ya casi es lo de menos. La falta de reacción, la ausencia de juego asociado, la inexistencia de presión, la poca solidez defensiva son todos ejes que no se posaban sobre este equipo. Argentina perdió mucho más que un partido contra Arabia Saudita. Se olvidó en el vestuario sus propios principios futboleros y arrancó el Mundial de la peor manera”.

‘Duro golpe para Argentina’, titula el diario Clarín en su portada en web.“En el Estadio Lusail, la Selección estaba 1-0 por un gol de Messi, de penal, pero sufrió los goles de Al-Shehri y Al Dawsari en los primeros minutos del complemento. La Pulga y Lautaro Martínez se quedaron con el segundo grito atragantado por off-sides”, señaló.

“Argentina, desastre mundial: Arabia inmediatamente hace llorar a Messi”, tituló el medio italiano Sport Mediaset en su portada una vez finalizado el compromiso en territorio qatarí. “Comienzo nefasto del Mundial para Argentina”, añadió.

Corriere dello Sport, por su parte, recalcó: “Decepcionante Argentina, que tanto derrochó y cometió errores tras errores sobre todo en el último paso, con tres goles anulados por fuera de juego”. Los de Lionel Scaloni pudieron ampliar el marcador, pero el VAR no convalidó dos tantos de Lautaro Martínez y uno de la Pulga por posición adelantada.

“Arabia Saudita y su afición sacuden a Argentina en histórica sorpresa de los Mundiales”, tituló la edición online de Folha de Sao Paulo. El prestigioso medio brasileño remarcó que el triunfo de los árabes convirtió en “en una pesadilla el debut de Messi” en lo que será su última copa del Mundo.

“Drama en Doha, los saudíes tumban a la Albiceleste de Messi”, fue el título elegido por la edición online de Le Monde en Francia, país donde el capitán argentino juega en el París Saint Germain. “Argentina cae desde arriba”, tituló L’Equipe.

La Tercera de Chile también publicó un duro titular, tras el final de los encuentro: “Batacazo mundial: Argentina y Messi sucumben ante una sorprendente Arabia Saudita en su debut en Qatar”.

Mirror comentó que este resultado fue “una de las sorpresas más grandes en la historia de la Copa del Mundo”. El diario británico sentenció que Lionel Messi es todo para los de Lionel Scaloni. Todos los movimientos pasan por él. Además de elogiar el elogio de los fanáticos saudíes, sembraron algunas dudas por los tantos no convalidados por offside semiautomático y plantearon un gran interrogante: “¿Cómo demonios sucedió esto?”.

Otro medio que fue tajante con su análisis fue The New York Times, que en una de sus notas no dudó en expresar: “La Albiceleste, con Lionel Messi anotando temprano, fue humillada contra un equipo saudita en el primer juego del día”. Ante este panorama, los de Lionel Scaloni quedaron prácticamente obligados a vencer a México en su segunda presentación (el sábado 26 de noviembre, en el Estadio Lusail). También desgrana cómo hizo el conjunto asiático para imponerse contra los campeones de América.

“Una ilusión que se volvió pesadilla: Argentina pierde 2-1 con Arabia Saudita en la primera sorpresa de Qatar 2022″, fue el duro título elegido por la prestigiosa BBC del Reino Unido.