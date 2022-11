España ha pasado del objetivo de los siete partidos al de controlar la euforia. Los siete goles marcados contra Costa Rica despejaron a la vez las dudas sobre la falta de gol de España y sobre los tradicionales malos comienzos de la Roja en los Mundiales.

En un partido marcó los mismos goles que la España campeona del mundo en todo el Mundial 2010. Allí se administraron los jugadores de Vicente del Bosque para marcar uno por partido. Se saltaron el del debut contra Suiza y compensaron marcando dos a Honduras.

No marcaron ni uno más de los necesarios para ganar el Mundial. Por eso el 7-0 en el estreno contra Costa Rica, la mayor goleada histórica de la Roja en un Mundial, ha desatado la euforia alrededor del equipo que dirige Luis Enrique y el seleccionador quiere controlarla. «El elogio debilita, pero no nos vamos a relajar», advierte.

«No tengo ninguna duda de que vamos a competir el siguiente partido con la misma intensidad, si no más, porque Alemania motiva. No me genera ninguna duda. No os preocupéis porque este grupo ni va a especular ni se va a relajar, porque veo la intensidad que tienen», advierte.

«Hoy lo celebraremos, nos iremos a cenar y disfrutar y mañana a empezar a preparar el partido de Alemania. El elogio debilita y estamos preparados para que no nos afecte nada, aunque es mucho mejor, por supuesto, que la corriente sea positiva», aseguró después de la goleada ante Costa Rica.

Luis Enrique ya consiguió que sus jugadores no salieran relajados ni temerosos en el comienzo del Mundial. Y ahora tratará de que la euforia no les afecte contra Alemania. Para ello cuenta con la ayuda de Joaquín Valdés, el psicólogo de la selección y el único miembro del cuerpo técnico que está desde la llegada del seleccionador.

«Todos reconocemos que la cabeza es importantísima para cualquier profesión, para estudiar, para vivir. Hace años que utilizamos un psicólogo y parecía que éramos marcianos. Era importante para afrontar el partido, para ayudar al jugador, para calmar y no salir sobreexcitado. No vamos a especular ni un ápice, como no hemos hecho contra Costa Rica», asegura el seleccionador. Luis Enrique consiguió eliminar esa ansiedad y esa sobreexcitación que hubieran supuesto un problema

El mensaje ha llegado a los jugadores. «Tanto en el elogio como en la crítica cada uno tiene que tener su propia sensación, su propia opinión, confiar en lo que estamos haciendo», dice Marco Asensio. «En la crítica, que no nos debilite y seguir confiando y en el elogio que no haya un exceso de euforia, de relajación y seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora», añade.

«Nos puede ganar Alemania, pero no será porque haya relajación o se piense que está todo hecho», reconoce Luis Enrique, que advierte de que habrá cambios para enfrentarse al equipo alemán. «Confío en los 26», afirma. Otra manera de que ninguno se relaje en exceso antes de un partido decisivo después de cómo se desarrolló la primera jornada.