Mundial de Qatar 2022: La Inglaterra de Bellingham se apaga ante Estados Unidos (0-0)

Ningún equipo ha podido ganar todavía dos partidos en este Mundial de Qatar. Optaban a ese honor Ecuador, Países Bajos e Inglaterra y los tres fracasaron, aunque es verdad que el empate no les iba mal del todo. Los ingleses, después de la goleada del primer día, lo tienen casi hecho aunque deban que esperar a la tercera jornada para certificar su pase. No les iba la vida ante Estados Unidos y eso pudo influir en el apagón de los de Southgate en general y de sus dos estrellas jóvenes en particular. Bukayo Saka y Bellingham hicieron literalmente lo que quisieron frente a Irán, en un partido abierto y con muchas ocasiones, pero los estadounidenses se habían estudiado esa lección y borraron a las dos joyas de la corona inglesa. Muy poco de ambos en el encuentro, que si alguien lo debió ganar fue Estados Unidos, tanto por intención como por ocasiones.

La más clara la tuvo Pulisic con un obús al larguero a la media hora de juego. La confirmación para Inglaterra de que la noche no iba a ser fácil y de que su rival se estaba empezando a imponer, con el atacante del Chelsea al mando de las operaciones y Musah encendiendo la batidora en el centro del campo. No se cansa de correr, presionar y salir en transición el jugador del Valencia, que según vaya cumpliendo años va a ser mejor futbolista. McKennie insistía por su banda y las ocasiones iban llegando para los norteamericanos, mientras Inglaterra respondía con goles aislados a las ráfagas de su rival. La había tenido antes Kane en la única vez en todo el partido que Saka y Bellingham pudieron encenderse y Maguire había amenazado en un eslálon en el área impropio de él. En la segunda parte, el central de Manchester United sacó un par de cabezazos salvadores en su propia área, cuando Estados Unidos insistía una y otra vez desde el saque de esquina.

Necesitaban más la victoria que Inglaterra y eso se notaba, para intentar no llegar a la última jornada con la obligación de ganar a Irán. Harry Kane no pudo dar tanto tiempo como otros días a sus compañeros de ataque bajando y reteniendo el balón de espaldas, por que el contexto del partido estuvo casi siempre más cerca de lo que había diseñado Berhalter, el seleccionador «yanqui», que tiene un equipo físico y dinámico que no sabes por dónde te va a salir en ataque, y eso es bueno para ellos. Frente a Gales les faltó colmillo para marcar el segundo tanto y al final les castigó Bale, y frente a Inglaterra también echaron de menos algo más de contundencia en el área contraria para asustar más a Pickford.

Southgate cambió a sus dos estrellas y probó con Grealish y Rashford arriba, pero ni sus cambios fueron una declaración total de ir a por el partido. No estaban finos y lo tienen bastante hecho.