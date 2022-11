Mundial de Qatar 2022, en directo todas las noticias: Deschamps habla del regreso de Benzema

Después de que Brasil y Portugal lograron ayer su segunda victoria y su pase a la siguiente ronda, donde ya espera Francia, llega la hora de la verdad para el resto de selecciones. A partir de hoy, se disputa la tercera y definitiva jornada, en horario unificado y en dos turnos, las 16:00 y las 20:00 horas.

12:00 Deschamps descarta a Benzema

El seleccionador francés, Didier Deschamps, aseguró este martes que Karim Benzema no está en sus pensamientos, en medio de los rumores que apuntan que el jugador del Real Madrid va a volver a los entrenamientos tras la lesión que le impidió jugar el Mundial de Qatar.

“No es algo que esté en mi cabeza”, señaló el técnico en la rueda de prensa previa al duelo que mañana jugará ante Túnez, el último de la fase de grupos en el que Francia ya tiene el billete para octavos de final.

Deschamps afirmó que es ajeno a los rumores que hablan de Benzema y que conversó con el Balón de Oro justo después de abandonar la concentración de Francia, tras haberle detectado una lesión.

“Conocéis su situación y sus plazos de restablecimiento. Yo aquí tengo 24 jugadores y bastante tengo con ocuparme de ellos”, señaló el seleccionador que dijo que prefiere “no hablar de cosas que no tienen que ver con (nuestra) vida cotidiana”.

28 November 2022, Qatar, Lusail: Portugal's Bruno Fernandes celebrates scoring his side's second goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group H soccer match between Portugal and Uruguay at Lusail Stadium. Photo: David Klein/CSM via ZUMA Press Wire/dpa David Klein/CSM via ZUMA Press W / DPA 28/11/2022 ONLY FOR USE IN SPAIN FOTO: DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press

11:31 h. La prensa lusa hace la reverencia al “príncipe” Bruno Fernandes

“Príncipe perfecto” o “Perfectos en un ocho” son algunos de los titulares que se ha ganado hoy Bruno Fernandes en la prensa deportiva portuguesa en honor a los dos tantos que anotó este lunes ante Uruguay en el Mundial de Qatar y que le valieron la victoria a las “quinas”.

Todos con el abrazo que se dieron Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo tras el primer gol en primera plana, celebran el pase a octavos de la selección lusa, que cerró el marcador con 2 a 0.

El medio “A Bola” titula con el “Príncipe perfecto”, que sale siendo abrazado por Cristiano, y afirma que los goles del centrocampista “vengan la derrota de 2018″, cuando en esa ocasión fue la selección celeste quien garantizó el pase a octavos en el Mundial y eliminó a los portugueses.

“Record” publicó en portada que “Portugal hace soñar”, “1º lugar del grupo casi garantizado”, mientras que “Maisfutebol” destacó cómo el centrocampista “comandó” a la selección hacia octavos.

Por su parte, el medio “O jogo” titula “Perfectos en un ocho” (número que porta el portugués en su uniforme), “Bruno Fernandes hizo el bis, disparó una pelota al poste y estampó el pase a los ‘octavos’”.

11:23 h. André Onana se marcha del Mundial

André Onana, portero de la selección de Camerún, se marchará del Mundial al no haber llegado a un acuerdo con su selección, que decidió apartarle por mostrarse disconforme con los cambios tácticos de su entrenador. La decisión se tomó este martes por la mañana, como pudo confirmar EFE, después de que la federación de Camerún le suspendiera “temporalmente” por razones disciplinarias.

El arquero, tras el primer partido de la fase de grupos, recibió instrucciones por parte del técnico, Rigobert Song, para jugar más en largo y no tanto en corto, lo que no fue aceptado por Onana, que no quería cambiar su estilo de juego. Ante esto, fue apartado del grupo, con la intención de que abandonase la Copa del Mundo. Sin embargo, había esperanzas de reconducir la situación, gracias a la mediación, entre otros, de Samuel Eto’o.

No obstante, Onana decidió este martes abandonar la concentración y dejar Qatar. Su selección se jugará ante Brasil el pase a la siguiente ronda el próximo viernes.

10:51 h. Neymar no fue al estadio porque tenía fiebre

El brasileño Vinícius Júnior confirmó que Neymar se ausentó del Brasil-Suiza y no asistió al estadio porque, además de la lesión que sufre en el tobillo, se encontraba enfermo con fiebre.

Neymar vio la victoria de Brasil desde el hotel, donde se recupera de la lesión en los ligamentos del tobillo derecho que sufrió contra Serbia. El brasileño no acompañó a sus compañeros al estadio 974, pese a que Danilo, que también padece un problema en el tobillo, sí lo hizo.

“Estaba triste porque no ha podido venir, se encontraba mal. No solo por el pie, pero tenía un poco de fiebre. Espero que se recupere pronto, lo antes posible”, dijo Vinícius en declaraciones que recoge el medio brasileño Globo Esporte.

Sin plazos de recuperación definidos, se espera que Neymar pueda estar de vuelta para los octavos de final el torneo, a los que ya se ha clasificado Brasil gracias a su triunfo ante Suiza. Los brasileños, incluso perdiendo, podrían pasar como primeros de grupo a la siguiente fase.

Casemiro (arriba) celebra su gol hoy, en un partido de la fase de grupos del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Brasil y Suiza en el estadio 974 en Doha (Catar) FOTO: Alberto Estevez EFE

10:37 h La televisión china “borra” a las aficiones sin mascarillas de Qatar 2022

La televisión estatal de China, CCTV, edita las retransmisiones de los partidos del Mundial de Qatar 2022 para evitar que se vean planos cortos de los aficionados sin mascarillas en las gradas de los estadios cataríes.

Esta medida, no confirmada oficialmente por la cadena, se tomó ante la oleada de comentarios en las redes sociales del gigante asiático en los que se destacaba la aceptación internacional a convivir con la covid fuera de las fronteras chinas.

En el momento en el que la señal de transmisión internacional compartida por los organizadores muestra imágenes de los aficionados en las gradas de los estadios, CCTV5, el canal de deportes del ente chino, pasa a enseñar a los entrenadores de los combinados que disputan el encuentro o conecta con un plano alto desde detrás de las porterías.

Esto provoca situaciones a la hora de ver los partidos como que, tras goles como el que anotó el brasileño Casemiro contra el combinado de Suiza este martes de madrugada en China, los televidentes del país asiático no pudieran ver ninguna de las repeticiones del mismo, como pudo comprobar EFE.

10:15 h. Messi, frente a Lewandowski

Sin margen de error confluyen en la última jornada de la fase de grupos Polonia y Argentina, con la clasificación en juego y la necesidad de puntuar para atravesar la fase de grupos y con Leo Messi y Robert Lewandowski como cabecillas de cada bando aspirante a formar parte de los octavos de Qatar 2022.

Una nueva final espera al conjunto de Lionel Scaloni. La segunda después de la de México que saldó positivamente con la primera victoria en la competición (2-0) y a contracorriente tras el tropiezo inicial frente Arabia Saudí, en el primer partido del torneo que ya ha condicionado el recorrido de la Albiceleste.

Con esa necesidad se embarca en el duelo el combinado argentino que encontró cierta calma con la mejoría mostrada contra México y que ahora se topa con Lewandowski y su tropa. Es la tercera cita mundialista entre la Albiceleste y las Águilas Blancas. Las dos anteriores, ambas, seguidas, en la década de los 70, acabaron un una victoria para cada equipo: la de Alemania 1974 fue para el plantel europeo y la siguiente, cuatro años después, en Argentina 1978, la edición del primer título argentino, para el cuadro local.

Leo Messi se enfrenta a Lewandowski. Dos estrellas mundialistas que convergen prematuramente, con intereses opuestos, con la exigencia mínima en juego, la clasificación. El pulso entre el mejor jugador del mundo y el goleador europeo más vigente en los tiempos recientes miden sus fuerzas y calibran sus intereses. Para el argentino, que mejora en Catar un registro cada jornada, se trata, además, de una cuestión personal. Está el rosarino, probablemente, ante la última oportunidad de alzar la copa.

Para el polaco se trata de poner a su selección de nuevo en el mostrador de los supervivientes. Escapar de la primera fase en la que ha quedado estancada en las últimas ediciones. Incluida la de Rusia 2008, cuando no superó la fase de grupos y el jugador del Barcelona se marchó sin anotar gol. Se ha quitado el jugador de Varsovia esa losa en Catar. Marcó contra Arabia Saudí para situar a su selección en lo alto del cuarteto y ponerle de cara a la siguiente ronda.

Catar reúne por cuarta vez al astro argentino y al líder polaco en un campo de fútbol. De las tres anteriores sale mejor parado Lewandowski que ganó, con el Bayern Múnich, dos de los duelos ante Messi, con el Barcelona. Todas en Liga de Campeones. Las semifinales del 2015 que sacó adelante el conjunto azulgrana, aunque con un triunfo para cada equipo, y el legendario y sonrojante 8-2 que el campeón alemán endosó al representante de LaLiga.

Christian Eriksen of Denmark during the FIFA World Cup 2022, Group D football match between France and Denmark on November 26, 2022 at Stadium 974 in Doha, Qatar - Photo Jean Catuffe / DPPI AFP7 26/11/2022 ONLY FOR USE IN SPAIN FOTO: AFP7 vía Europa Press AFP7 vía Europa Press

09:35 h. Dinamarca, ante el momento de la verdad

Dinamarca, que se presentó en el Mundial de Qatar 2022 como candidata a ser una de las revelaciones del torneo, llega al momento de la verdad obligada a mostrar tal condición, lastrada por el empate ante Túnez y la derrota frente a Francia, y con la necesidad imperiosa de vencer a Australia, también aspirante a los octavos de final con el aval de los tres puntos obtenidos ante el cuadro mediterráneo.

La alegría de ver de nuevo a Christian Eriksen en una gran competición tras el paro cardíaco sufrido en el partido de la pasada Eurocopa ante Finlandia ha dejado paso a un tránsito más que discreto por el torneo. El conjunto de Kasper Hjulmand no se ha acercado apenas al que ha encandilado los últimos años a su afición. Tan solo en algún tramo del partido ante Francia expuso parte de sus cualidades, pero no le dio para sacar punto alguno en el estadio 974.

Ni Eriksen ni el resto de la ‘dinamita roja’ ha explotado aún. Dinamarca lleva cinco partidos mundialistas sin ganar. No lo hace desde que se impuso a Perú en Rusia 2018. Ahora es el momento de la verdad, en el que debe aparecer su fútbol auténtico.

Sobre el papel no debería tener excesivos problemas ante un rival inferior, Australia. Pero en un Mundial en el que abundan las sorpresas sabe que no vale de nada ni el favoritismo, ni el ránking FIFA, ni nada. Los ‘Socceroos’, además, tienen una más que notable ventaja. Ellos sí que han ganado ya un partido, ante Túnez, y un empate les puede catapultar a unos octavos, altura que no alcanzan desde Alemania 2006.

Los jugadores de la selección española Dani Olmo (i), Aymeric Laporte (2i) , Ferrán Torres (3d) y Pedri (2d) durante el entrenamiento de este martes en Qatar University Doha (Catar) FOTO: JUANJO MARTIN EFE

09:12 Gavi y Rodri, al margen del grupo a dos días de Japón

Las ausencias de dos titulares de Luis Enrique Martínez como son Pablo Gaviria ‘Gavi’ y Rodri Hernández en el grupo de internacionales de la selección española marcan la actualidad de la Roja a dos días de medirse a Japón en el tercer partido de grupo del Mundial de Qatar 2022.

Gavi, con un golpe en la rodilla, y Rodri, con leves molestias de las que aún no ha informado la Federación, encienden la preocupación en el seleccionador español antes del encuentro que resuelve el grupo para el acceso a los octavos de final. En el plan de ruta de Luis Enrique estaba dar descanso a Sergio Busquets de inicio ante Japón, por el riesgo de recibir una segunda cartulina amarilla que derivase en sanción en octavos de final, y adelantar la posición de Rodri.

En el caso de Gavi es el segundo día consecutivo que el joven centrocampista se ausenta de la sesión y, según informó Luis Enrique, es por un fuerte golpe en la rodilla sufrido ante Alemania el domingo. Pendiente de su evolución en las próximas horas, la situación de España, líder de grupo y acariciando los octavos de final, invitaría al técnico asturiano a no forzar a su jugador ante Japón.

08:54 h. Ricardo Rodríguez: “Japón tiene gente muy peligrosa”

El técnico español Ricardo Rodríguez, que estas últimas temporadas ha dirigido de forma exitosa a los equipos nipones Tokushima Vortis y Urawa Red Diamonds, ha asegurado que Japón, a la que se enfrentará la selección española el jueves en la tercera jornada del Mundial de Qatar 2022, “tiene gente muy peligrosa”.

El técnico asturiano, que ha decidido recientemente poner fin a su etapa en el Urawa, analizó para EFE al conjunto de Hajime Moriyasu, que encara este encuentro con tres puntos tras sorprender a Alemania (2-1) y perder con Costa Rica (0-1). “Japón tiene dos equipos totalmente diferentes, uno al que, en la primera parte ante Alemania, le costó muchísimo porque no tuvo el balón y además fue dominado por el rival en su costado izquierdo”, explicó.

“Pero tiene muchas virtudes, como por ejemplo cuando juega con tres centrales, que es algo que destaco. La entrada de Tomiyasu deja a Yoshida en el medio, y cuando tiene mucho fútbol, como ocurrió con Mitoma por fuera, con Doan y Minamino de media puntas y Kamada de medio centro, es cuando ese equipo fue capaz de demostrar su valía”, argumentó.

“Ante España, la clave será cómo será capaz de hacer la presión, si apretará más arriba para poner en aprietos o si se replegará, algo que creo que es complicado por el juego que desplegó la selección española ante Costa Rica”, dijo.

Japón, a su juicio, impedirá que los jugadores de Luis Enrique Martínez puedan jugar con comodidad, así como consideró que “la gente con mucho fútbol que tiene es muy peligrosa, es algo que deberá tener en cuenta España: Kamada, Endo, Mitoma…”, así como vaticinó “una lucha grande por el balón”.

08:00 h. Gio Reyna, futbolista desde la cuna y con su hermano fallecido de cáncer siempre en la memoria

Pudo jugar con Inglaterra, Portugal, Argentina y Estados Unidos, y eligió este último, donde su padre fue una leyenda y su madre, futbolista. En el recuerdo, su hermano Jack, que falleció de cáncer y era su inspiración.

07:47 h. Libertad bajo fianza para futbolista iraní detenido por apoyar las protestas

Un tribunal iraní concedió este martes la libertad bajo fianza al jugador de fútbol Voria Ghafouri, detenido la semana pasada por su apoyo a las protestas que sacuden Irán desde mediados de septiembre. El exdefensa de la selección iraní fue puesto en libertad “tras las últimas investigaciones judiciales” y tras el pago de “una fianza apropiada”, informó la agencia de noticias Mizan.

Ghafouri fue detenido el pasado viernes acusado de “propaganda contra el régimen” e “insultar y socavar a la selección nacional de fútbol”. El actual jugador, de origen kurdo, ha apoyado públicamente las protestas desatadas por la muerte en septiembre de Mahsa Amini, oriunda del Kurdistán iraní. Las movilizaciones que comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años, pero que han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.

Su liberación ha sido anunciada horas antes del choque entre Irán y Estados Unidos, en el que se juegan el paso a octavos del Mundial de Qatar.

07:30 h. Luis Enrique se moja como nunca: lo que piensa del Gobierno, PSOE y PP

El entrenador de la selección española en el Mundial de Qatar ha vuelto a hacer un stream y ha respondido a las críticas que ha recibido tras el empate

07:00 h Mundial de Qatar 2022. Irán se une contra el enemigo común

El seleccionador iraní asegura que deben cambiar la tristeza de la gente por sonrisas y que su pueblo esté orgulloso

06:30 ¡Buenos días!

¡Se acaba la primera fase y hay mucho en juego todavía! Francia, Brasil y Portugal ya están clasificadas y Qatar y Canadá han quedado fuera, pero el resto de selecciones todavía tienen mucho qué decir en esta última jornada. La tercera fecha arranca con un Holanda-Qatar, en el que los europeos deberán certificar su pase a octavos y tratarán de mejorar la imagen que están dando en el torneo.

Por su parte, los anfitriones se enfrentan a su última oportunidad de dar una alegría a sus aficionados. Ecuador y Senegal juegan a la misma hora para buscar su pase a octavos. A los suramericanos les vale el empate, pero los africanos necesitan ganar sí o sí. Para el turno de la noche llegan las emociones fuertes. El Inglaterra-Gales llega con el miedo de las autoridades a los enfrentamientos entre ambas aficiones. En lo futbolístico, el conjunto capitaneado por Bale busca un milagro para poder a seguir avanzando. Queda por ver si Gareth Southgate da entrada a Foden, después de la polémica generada por su ausencia en el encuentro ante Estados Unidos, que se juega su pase contra Irán, un partido con más tintes políticos que deportivos.

05:30 h Así se jugarán todos los partidos del Mundial

Fase de grupos: Del 20 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre

5:00 horas. ¡¡¡Buenos días!!!

Comenzamos a contarte toda la actualidad sobre el Mundial de Qatar 2022 y por supuesto, la última hora de la Selección Española

Aquí puedes ver el resumen de lo más destacado del Mundial de ayer 28 de Noviembre

Todos lo días te ofreceremos las clasificación y los resultados del Mundial de Qatar 2022

Estas son todas las selecciones participantes en la Copa del Mundo

Los ocho estadios del Mundial de Qatar 2022

Los 64 partidos del torneo se disputarán en ocho sedes - Al Bayt Stadium, Khalifa International Stadium, Al Thumama Stadium, Ahmad Bin Ali Stadium, Lusail Stadium, Stadium 974, Education City Stadium y Al Janoub Stadium.