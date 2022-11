Miguel Ángel Lotina (18-06-1957, Meñaca) es el único técnico español que ha entrenado en Japón desde 2017 hasta 2022. Tokyo Verdy, Cerezo Osaka, Shimizu S-Pulse y Vissel Kobe son los clubes nipones que apostaron por él. Comenzó arriesgándose en Segunda División y luego pasó cuatro temporadas en Primera. Eso después de pasar en España por Villarreal, Dépor, Real Sociedad, Espanyol, Celta, Osasuna... Ningún otro técnico español, al margen del cuerpo técnico de Luis Enrique, conoce como él a Japón.

Desde hace unos meses no está en ningún banquillo, ¿Volverá a España o quizá otra vez a Japón?

Ahora estoy disfrutando de la familia y de los amigos, además de practicar mucho deporte. Tengo mucha tranquilidad. Bueno, está complicado volver a entrenar en España, pero el fútbol nunca se sabe. Tal vez vuelva a Japón... Ya veremos todo bien.

Lo que es es evidente es que ambos países le han cambiado la vida. ¿Sus amigos japoneses le dicen que van a ganar a España?

Evidentemente el favorito es España, pero la selección de Japón está compuesta por futbolistas que están jugando en Europa, tienen experiencia y saben competir. Los equipos japoneses analizan muy bien a los rivales y son capaces de cambiar el plan de partido varias veces si ven que no les funciona.

¿Cómo comenzó su aventura allí?

Me salió una oferta de Segunda División y me arriesgué. Después tuve ofertas de Primera y he entrenado durante 4 temporadas allí en Primera.

Allí hay poco paro, ¿verdad?

Es bastante difícil entrar en Japón porque es un país muy cerrado en tradiciones y costumbres. Apenas hay extranjeros que vivan de manera diaria. Efectivamente no existe prácticamente paro. Ellos valoran que trabajes mucho y son personas que te respetan al máximo porque no quieren molestarte en ningún aspecto.

¿Qué porcentaje de opciones tiene Japón de sorprender a España?

Sobre un cien por cien creo que España tiene un 80 y Japón un 20 de opciones de ganar. Tal vez Kamada, Minamino y Kubo sean los que más suenan a los aficionados españoles, aunque a mí me gusta mucho Mitoma.

¿Qué consejo da a la selección sobre este jugador?

Es un extremo con capacidad en el uno contra uno, el seleccionador lo utiliza casi siempre a partir del minuto 60-70, es muy peligroso.

¿Cómo cree que analiza el seleccionador de Japón a España?

Japón tiene muy bien estudiada a España, a mí no me sorprendería que iniciasen con un 5-4-1 para aprovechar los espacios que dejan los laterales españoles. España haciendo su fútbol, para mí es la selección mejor trabajada. Ellos son jugadores muy trabajadores que se quejan si les das mucho descanso (entre risas).

Miguel Ángel Lotina, que se ha despedido hoy como entrenador del Osaka Cerezo de la Liga japonesa con un empate ante el Kashima (1-1), seguirá en Japón la próxima temporada. “He fichado por otro equipo”, ha reconocido a @elblogrones Lotina, que es una leyenda del @CD_Logrones. pic.twitter.com/GYhjIi1BA8 — elblogroñés (@elblogrones) December 19, 2020

¿Piensa que España ganará el Mundial?

Después de ver a todas las selecciones creo que España es la que con más claridad expone su filosofía, pero en el fútbol a veces no es suficiente con eso. Sería una buena noticia que España sea campeona.

Y de ganar pasemos a organizar... ¿Cree que en el futuro se verá un Mundial en Japón?

Seguramente Japón puede organizar un Mundial, es un país excepcional en muchos aspectos.