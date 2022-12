Japón-España: la extraña paradoja de Morata

Morata marcó contra Jordania, también contra Costa Rica, lo hizo contra Alemania y lo volvió a hacer frente a Japón. Si a un delantero se le juzga por los tantos que marca, el papel del jugador del Atlético en el Mundial de Qatar es intachable. Si juega marca, lo que pasa es que Luis Enrique considera que no tiene que jugar mucho.

No empezó como titular en el partido contra Costa Rica, en el que salió cuando el encuentro ya estaba decidido. Aún así, no se fue sin unirse a la fiesta con un tanto. Volvió a quedarse en el banquillo en el segundo encuentro, frente a Alemania. Un choque duro. Salió en el 52 y marcó de un toque, levantando la pelota, en el minuto 62. No se puede ser más efectivo. Contra Japón, en un choque en el que Luis Enrique más varió el equipo titular, por fin metió a Morata en el once. No tocó muchos balones el delantero, pero ni falta que le hace. Marcó de cabeza, picando la pelota, un pase de Azpilicueta y remató otra vez, centrado y cayéndose al suelo.

Como España tocó mucho la pelota en el centro del campo, pero apenas pisó el área rival, el peso de Morata en el equipo fue decayendo. Y seis minutos después de que Japón hiciese el segundo tanto, Luis Enrique le quitó. En total, Álvaro Morata no ha jugado más de sesenta minutos por partido y sin embargo lleva tres goles.

El delantero ha asegurado que él es un soldado más de Luis Enrique y está para lo que el míster le pide. Le quiere para marcar goles, en los partidos en los que el rival se cierra, porque da la posibilidad, como en el tanto de ayer, de pases altos al área, pero da la sensación de que cuando hay que construir, mover la pelota y recuperar el dominio, a Luis Enrique le sobra el único nueve que tiene en la convocatoria.

Sus números vencen las dudas: lleva 30 goles con la selección, el quinto futbolista que más tantos ha marcado y, con el gol de ayer, es el único, con Zarra, que ha marcado en sus tres primeros encuentros de una Copa del Mundo.