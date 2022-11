La sincera respuesta de Luis Enrique sobre Gavi y la Princesa Leonor

Luis Enrique no ha faltado a su cita streamer con los aficionados antes del España-Japón, el tercer encuentro del grupo, que tiene que certificar la clasificación de la selección española para los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. “No queremos jugar con fuego y el objetivo ante Japón será ganar. ¿Rotaciones? Tengo alguna en mente, pero no con la intención de dar descanso; los que estén mañana, serán los más apropiados para el tipo de partido”, ha dicho repitiendo lo que ya había dicho en la conferencia de Prensa. Y ha reconocido que no todos jugarán en el Mundial. “Ya dije el otro día que sí, desgraciadamente. Se lo dije al equipo el primer día. Por ejemplo, en la última Eurocopa se quedó sin jugar Diego Llorente y lo lamentamos mucho. Es una situación muy difícil de gestionar. Todavía me acuerdo mucho de José Gayà, al que mando un fuerte abrazo, aunque aún no querrá verme ni en pintura. Nos acordamos mucho de él”, ha dicho del jugador del Valencia que se volvió por una lesión.

Ha hablado de lo que le gusta de los porteros, una posición muy discutida: “En España es importante que el portero sea casi un jugador de campo, porque si nos presionan arriba, lo necesitamos para generar superioridad. Nuestro portero ha de tener buen control de balón, gran pase corto, golpeo largo, saber hacer una buena cobertura a la línea defensiva y dominar el juego aéreo, porque no somos un equipo alto y nos van a buscar”. Y también de que quiere que saque el balón jugado: “Claro, pero en una balanza, compensa. Porque jugando así es como somos mejores. Nosotros, el staff, seleccionamos a futbolistas que están más a gusto con el balón que sin él. ‘¡Si vas ganando, pégale en largo!’, pensarán muchos. Vale, pues te va a volver en 20 segundos. Por eso la mejor manera de defender es tener el balón y no dejar de buscar goles. Siempre uno más”.

Pero lo mejor ha sido cuando ha hablado de entrenadores que ha tenido. Ha sorprendido lo que ha dicho de Javier Clemente: “Más cachondo y buena gente que él, no hay nadie. El resto, la verdad, han sido bastante serios. Es curioso, por ejemplo, que tuve a Antic en el Madrid y en el Barça, ¡en los dos equipos! Era muy serio. También me acuerdo de Rexach, un cachondo. Nos decía ‘¡que no hay que correr tanto, que en este deporte hay que correr menos!’. Con Ciriaco, en el Sporting, íbamos jugando a la pocha y a laeEscoba en el autobús. Ahí, tres chavales de 19 años jugando con el míster y nos ganaba. Llegábamos a los hoteles, todo el mundo se bajaba y nosotros ahí seguíamos, hasta terminar las partidas. A veces tardábamos 20 minutazos”.

Muy emocionante ha sido lo que ha dicho de Unzúe: “dmiración total. Es un estoico absoluto, no se queja nunca y jamás habla mal de alguien. A veces le decimos ‘¡tío, pareces María Teresa de Calcuta, raja un poco hombre!’. Una persona fantástica. Es un amigo y una persona a la que valoro un montón y que no deja de demostrarnos lo bonita que es la vida y lo que merece la pena vivirla”.

Y el mejor momento ha sido cuando le han preguntado por Gavi y los rumores de que la Princesa Leonor lleva la carpeta forrada con fotos suyas. La pregunta, que ha provocado la carcajada del técnico, fue si ve a Gavi como Rey de España: “Ya me he enterado de lo que os gusta el cachondeo! ¡Ay...! La verdad que no lo veo, no”.

👑 ¿Qué te parece que GAVI vaya a ser REY de ESPAÑA?



Además, ha pedido a los padres que no agobien a sus hijos: “Ni el 1% de los niños acaba llegando, pero todos deberían aprender los valores básicos: compañerismo, gestionar tristezas, que no eres el centro del mundo... los padres, en vez de estar grabando y metiendo presión, deberían apoyarles a que disfruten. Cuando acaben los partidos, que ni les pregunten por el resultado. ‘¿Lo has dado todo? ¿Te lo has pasado bien?’ Pues ya está”