Mundial de Qatar 2022: Inglaterra va muy sobrada y atropella a Senegal (3-0)

Nadie sabe qué hubiera pasado si las dos ocasiones en las que Boulaye Dia pudo abrir el marcador las hubiera tenido Sadio Mané. El fútbol ficción es siempre ventajista, pero seguro que muchos hinchas senegaleses, incluido el seleccionador, en ese momento echaron más de menos que nunca al lesionado delantero del Liverpool. La estrella senegalesa, un futbolista de nivel top y qué, quién sabe, quizá sí hubiera podido batir Pickford y aumentar la preocupación de los ingleses a esas alturas.

Porque Inglaterra, como Países Bajos, Argentina y Francia, era favorita clara en su aparición en los octavos de final de Qatar 2022, pero lo que se vio en la primera media hora no lo confirmaba. Senegal es muy competitiva y había conseguido reducir los espacios en el centro del campo, cortar las conexiones de los interiores ingleses y poner a correr a Dia, el atacante del Villarreal que está cedido en la Salernitana. En la primera, Maguire metió el pie a tiempo y en la segunda, Pickford hizo una parada enorme después de un buen pase de Ismaila Sarr. Hubo otra más en la que los senegaleses pidieron mano que el VAR no concedió. Sufría más de lo previsto Inglaterra, que se parecía más a la del empate a cero con Estados Unidos que a la de las goleadas a Irán y Gales. No encontraba la luz hasta que de repente el interruptor fue accionado cerca de la banda, en un taconazo de Foden que conectó con Kane y éste puso a correr a Bellingham. Y cuando corre la estrella del Borussia Dortmund Inglaterra se lo pasa bien y da miedo. Encontró la joya de los «Three Lions» un poquito de césped para correr, se metió en el área y se la puso en el lugar adecuado a Henderson, el otro interior, que había corrido por el otro lado y la empujó a la red. El centrocampista demostró que es un tipo honrado cuando, en la celebración, después de abrazar a Bellingham lo señaló con el dedo para decirle a todos que lo difícil de la jugada lo había hecho su compañero.

También tuvieron culpa Foden y Kane, otra vez protagonistas en el segundo tanto, cuando Senegal se fue al descanso antes de tiempo. Se comieron un contragolpe los africanos con el tiempo cumplido y otra vez cabalgó Bellingham, que se quitó de encima un par de rivales como si fueran puertas del eslálon gigante antes de darle el balón a Foden, que se lo dejó con un lacito a Kane. Y ahí sí que apretó el gatillo Harry, para quitarse el peso de encima de no haber marcado todavía en Qatar 2022. Había dado ya tres asistencias y había sido fundamental en todos los partidos para su selección, pero un cazarrecompensas de su fama necesita tener víctimas que enseñar a sus futuros clientes. Así que respiró cuando vio la pelota dentro. Inglaterra parecía apurada un rato antes y se iba al descanso casi clasificada, y sin el casi cuando Bukayo Saka levantó por encima de Mendy la segunda asistencia de la noche para Foden, empeñado en que Bellingham y Kane tuvieran que compartir los focos con él.

Y es que no se puede apuntar a un solo jugador en esta Inglaterra a la que le faltaba Sterling pero que tiene muchísimo talento de medio campo hacia arriba. A partir del equilibrio de Rice aparecen una colección de futbolistas maravillosos que conectan bien y no preguntan cuando entran en el área. Inglaterra fue la más goleadora de la primera fase (9 goles), junto a España, no perdió ningún partido y llegó a los siete puntos donde nadie alcanzó los nueve.

La vigente subcampeona de Europa y cuarta del mundo parece mucho más madura ahora y está lista para hacer que el fútbol de verdad vuelva a casa. De momento ya tiene cita con Mbappé.