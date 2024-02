Nápoles - Barcelona: El equilibrio que no llega

Han pasado 1.078 días desde el último partido del Barcelona en eliminatorias de la Champions. Casi tres años en los que el equipo español tiene una Liga más en el palmarés que tampoco ha servido para despejar las dudas. Aquel último encuentro el 10 de marzo de 2021 no fue malo, un 1-1 en París ante el PSG en el que los azulgrana fueron mejores... Pero todo venía de un 1-4 de la ida en el Camp Nou, donde Mbappé sentenció la eliminatoria.

Espera un Nápoles que está sumido en una crisis profunda este curso, después de ganar el último campeonato italiano, 33 años después del último que conquistó con Maradona. Ahora es noveno, a 27 puntos del líder, el Inter. En unos meses todo ha explotado. Francesco Calzona acaba de ser nombrado nuevo entrenador, el tercero en lo que va de temporada. Son, por tanto, dos campeones en situaciones parecidas.

10,6 millones de euros

Para el Barcelona, además, es mucho más que una eliminatoria por la situación económica en la que vive. Cada euro es importante. En los presupuestos de principio de año se cuenta con que el equipo llega al menos a cuartos. Alcanzar esta siguiente ronda aporta 10,6 millones que la entidad da por hechos, pero que no tiene aún. También una derrota supondría dejar la figura de Xavi en el alambre, aunque él no tiene la sensación de que se juega seguir. El técnico comunicó que se iba el próximo junio, pero un desastre europeo podría precipitar su adiós, un escenario que no gustaría en la entidad azulgrana, que necesita tiempo para encontrar al sustituto. Por otro lado, en positivo, la Champions sería una manera de arreglar la temporada, además por todo lo alto. Aunque históricamente no ha sido el Barça un equipo capaz de lograr triunfos así: las cinco Champions que ha ganado vinieron acompañadas de la Liga. Siempre hay una primera vez para todo...

Christensen, de Busquets

El problema que está teniendo el conjunto de Xavi son los goles encajados, y la última apuesta ha sido la de Christensen de pivote. Busquets fue uno de los futbolistas más criticados de los últimos tiempos: la edad; el sueldo, herencia de la época de despilfarro... Pero en la Liga que el Barça ganó fue decisivo. Con el equipo bien armado, el mediocentro brilló. Con espacios abiertos, sufría. Ahora, sin él, el que se ha desarmado es el equipo. Su marcha dejó un hueco que Oriol Romeu no logró cubrir, tampoco De Jong, que rinde mejor de interior; y que ahora está intentando tapar el central danés. Xavi ve en él equilibrio, concentración, capacidad de jugar de primera... El experimento ha sido exitoso a medias, porque el Barça ha encajado cinco goles en tres partidos: dos victorias, Alavés y Vigo; y un empate contra el Granada.