Los números de Morata y Griezmann en el Atlético que sólo supera otra pareja en Europa

"Toda la vida me gustó jugar bien y si me preguntan con qué me siento identificado, digo que me gusta defender bien porque si tienes futbolistas que juegan bien y saben defender bien, son mejor que el resto. El año pasado el Barcelona sale campeón por cómo defendió", aseguró Simeone en la "Ser". Para el técnico argentino, este Atlético juega parecido al que ganó por última vez LaLiga (en la temporada 2020/21), pese a que este curso está marcando más la diferencia es el aspecto ofensivo que en el defensivo. En ese último campeonato de éxito, a estas alturas (jornada 14) llevaba 5 goles encajados habiendo disputado todos los encuentros. Esta vez lleva 12 con uno todavía pendiente (el aplazado contra el Sevilla). Es el segundo que menos ha recibido, empatado con Las Palmas, por detrás de los nueve del Real Madrid. La cifra es buena, pero puede considerarse alta para lo que históricamente ha sido el equipo del Cholo. En lo que está desatado el Atlético es en ataque, protagonista de las dos goleadas más importantes de esta campaña tanto en LaLiga (0-7 al Rayo Vallecano) como en la Champions (6-0 al Celtic). En este arranque de temporada puede presumir de tener un dúo goleador espectacular, Griezmann y Morata, y el próximo en ponerlo a prueba será el Mallorca, que visita el Metropolitano el sábado 25 de noviembre a las 21:00. El Atlético lleva 15 victorias seguidas en casa en el campeonato local y busca seguir aumentando ese registro.

Sólo superados por Kane-Sané

Griezmann y Morata acumulan 24 goles y están a la altura de Haaland y Julián Álvarez, del Manchester City, el campeón de Europa, que han logrado los mismos. Sólo les superan Kane y Sané, en el Bayern de Múnich. En España, Bellingham y Vinicius llegan a los 19 con el Real Madrid y Lewandowski y Ferran Torres apenas a los 13 en el Barça. La diferencia con estas otras parejas es el equilibrio. En el equipo de Guardiola la voz cantante la lleva Haaland (17 de las 24 dianas) y en el Bayern es Kane (21 de los 30), cuya irrupción en la Bundesliga ha sido deslumbrante, aunque ha encontrado la competencia del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que es el líder, y ya ha pasado una pequeña crisis por la eliminación en Copa ante un equipo de Tercera División (Kane no jugó ni un minuto). En el Atlético Morata lleva doce tantos y Griezmann otros doce.

Más minutos para Morata

El que ha dado el paso adelante más importante ha sido Morata, después de otro verano en el que se habló mucho de su futuro y de una posible salida. El atacante español ha alcanzado un grado de madurez ideal en todos los sentidos. Es el capitán de la selección española y en la pretemporada tuvo una conversación con Simeone para hablar de su situación y para pedirle que le diera más protagonista. Este curso lleva muchos minutos con la camiseta rojiblanca: es el quinto jugador más utilizado por el Cholo, por detrás de Oblak, Mario Hermoso, Griezmann y Witsel; ha sido titular en 11 de los 12 partidos de Liga en los que ha estado disponible (se perdió el del Cádiz por sanción) y en la Champions, en todos. El curso pasado fue el undécimo futbolista más usado por el preparador argentino. Ahora, con más confianza de su "jefe" está más tranquilo. Su implicación en los partidos es innegable de toda la vida, pero a veces las ganas iban en su contra. Esa fe en sí mismo y esa calma se están reflejando en que su puntería está muy afinada: ha rematado 13 veces para conseguir los siete goles que lleva, según las estadísticas que maneja la propia Liga. En Europa ha acertado con la portería contraria en todos los partidos menos en el primero ante el Lazio, y suma dos dobletes y cinco dianas. Estos meses ha reiterado que no quiere retirarse sin ganar un título con el Atlético.

Líder Griezmann

Lo de Griezmann es una continuación de lo que ya venía haciendo. Es posiblemente el mejor futbolista de la Liga. Su regreso al Metropolitano en 2021 tras el paso por el Barcelona fue complicado, pero desde el Mundial de Qatar (fue el mejor de Francia) hasta hoy, el Atlético ha ido creciendo guiado por él y por todas las cosas que hace en el campo. En lo que llevamos de temporada ha jugado de delantero, de mediapunta e incluso de mediocentro y se le puede ver despejando balones en área propia o llevándolos a la red en la de los rivales, además con el don de aparecer cuando sus compañeros lo necesitan: contra Rayo y Osasuna logró el primer gol, que suele ser el más complicado; contra la Real Sociedad, el 2-1 definitivo en los minutos finales (de penalti), contra el Villarreal su acierto fue el que dio la vuelta al 0-1 de los amarillos, aunque después Lino puso el 3-1; contra el Celta sumó un triplete y el otro gol se lo metió al Real Madrid.

Para el partido con el Mallorca, además, regresa Memphis Depay, por si el dúo fantástico del Atlético necesita ayuda.