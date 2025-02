La originalísima respuesta de Carlo Ancelotti a los mensajes en Twitter del Atlético

El Real Madrid suma tres partidos consecutivos sin ganar en LaLiga. Es la hora de aprovechar el impulso deportivo y moral de la eliminatoria contra el City para volver a ganar en el campeonato español

"Es un momento importante de la temporada. Hay que repetir la buena versión contra el City. No se puede fallar, la Liga está muy competida y cada partido es vital para llegar bien al final de la competición", ha asegurado Carlo Ancelotti antes los medios.

Ahora está más satisfecho: "Me siento muy valorado por el club y por mis jugadores. Esto para mí es más que suficiente. Yo no puedo quedar contento a todos, lo importante es que estén contentos de mi trabajo el club, los futbolistas y la afición"

El técnico ha explicado el bajón en LaLiga: "Hemos tenido un poco de mala suerte. Los últimos tres partidos lo hemos hecho bastante bien. Tenemos que seguir en esta línea, porque si tú juegas bien y tienes una buena actitud el resultado te va a premiar"

Uno de las figuras principales del Real Madrid es Fede Valverde, que nunca para: "Ha jugado porque está muy bien. El día que tenga algunos problemas o necesite descanso no tiene problema para quedarse en el banquillo. No está descartado que mañana descanse".

También ha destacado Ceballos: "Está bien, como todos los que han jugado. Evaluaré los que necesitan descansar. La plantilla está creciendo a nivel físico. Mañana puede ser una opción de jugar para Alaba. Son cosas que tengo que valorar en el día de hoy".

Lo que sigue es la polémica por los árbitros: "No es una Liga adulterada. Quiero una competición lo más limpia posible".

El Atlético volvió a escribir un tuit: "Ya tengo dificultad a entender qué es un tuit... No miro estas cosas"

Y también ha hablado de Asencio: "No he hablado con él de esto. Él no ha cambiado su actitud a cuando ha llegado y jugaba en el Castilla. Habla poco, está muy centrado en su trabajo y lo que hablamos con él para intentar mejorarlo, como hablamos con todos los jóvenes. Él tiene algunas debilidades que poco a poco va mejorando, pero lo que más ha destacado ha sido su actitud mental y su concentración que le han permitido sacar adelante partidos muy complicados"