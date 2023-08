Otra lesión muscular de Pedri: la preocupante cantidad de partidos que se ha perdido desde que llegó al Barcelona

La temporada del Barcelona ha empezado con varios contratiempos en forma de lesiones. Si ha perdido a su mejor defensa, RonaldAraujo, para un mes (ya no jugó ante el Cádiz) por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, se ha unido a él en la enfermería su centrocampista más talentoso, Pedri, que en el entrenamiento del jueves se ha roto. "El FC Barcelona informa que el jugador del primer equipo Pedri se ha producido una lesión en el recto anterior del muslo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad", dice el comunicado oficial.

El parte no fija una fecha concreta de regreso, pero al tratarse de una lesión muscular las tres o cuatro semanas, como mínimo, no se las quita nadie. No estará seguro el domingo en la comprometida salida de los azulgrana a Villarreal, ni en la jornada cuatro, también como visitantes ante el complicado Osasuna. Después hay un parón para los partidos de la selección española, lista en la que no estará, y la competición de Liga vuelve el fin de semana del 16-17 de septiembre con un Barça-Betis. El 19 de septiembre empieza la Champions, a cuyo estreno Pedri tampoco llegará.

Preocupación

Es curiosa la situación del canario en la selección ya que no ha podido debutar todavía con Luis de la Fuente, el sustituto de Luis Enrique después del Mundial de Qatar disputado en diciembre de 2022.

Y es que el currículum de dolencias del canario desde que llegó al Camp Nou es amplio y empieza a ser preocupante. Inicia la que es su cuarta temporada como barcelonista y salvo la primera, siempre ha tenido problemas. Han sido 307 días de baja, según la web especializada "transfermarkt", que le han hecho perderse 56 partidos: 52 con el Barcelona y cuatro con España. A eso hay que sumar los que se pierda ahora. Son en total, con esta, seis lesiones musculares más el coronavirus.

A esta pretemporada, Pedri se presentó más musculado, se había cuidado para no tener problemas físicos, pero no han tardado en llegar. Las alternativas de Xavi para suplirle es volver al esquema con cuatro centrocampistas (Oriol Romeu, De Jong, Gündogan y Gavi) y a una defensa más clara de cuatro. Justo ante el Cádiz se vivió la primera gran conexión entre Gündogan y Pedri, que desatascó a su equipo en los últimos minutos. Parecía el comienzo de una gran amistad, pero tendrá que esperar.