El ex podemita Ramón Espinar recula y borra todos sus "tuits" atacando al Barça por el 'Caso Negreira'

Ramón Espinar, político y ex miembro del senado y de la Asamblea de Madrid, reconoció en unos mensajes en 'X' -antiguo Twitter- que se equivocó con las acusaciones e insinuaciones que mandó al FC Barcelona por el 'caso Negreira' el pasado mes de febrero. Espinar acusó al FC Barcelona de haber pagado durante 18 años a los árbitros para "comprarlos" y de haber "robado títulos" durante 20 años. "Es verdad que se dopaba, pero era el mejor. Hubiera ganado sin doparse. Es verdad que compraban árbitros , pero era tan buenos que hubieran ganado sin comprarlos. Compró al juez pero era inocente. Hubiera ganado el juicio igual", afirmó.

El FC Barcelona ya se querelló contra periodistas que dieran veracidad a la teoría que se compraron árbitros. En este caso, la estrategia del club culé fue positiva puesto que consiguió que el propio político rectificase y asumiese que era todo un montaje. "Por acuerdo con el Fútbol Club Barcelona, hago público que me retracto de los 6 mensajes publicados en esta red el 16 de febrero de 2023 entre las 22:10 y las 22:24 y el 18 de febrero del mismo año a las 12:05, que procedo a eliminar. Reconozco que carezco de elementos de conocimiento que me permitan identificar un árbitro, encuentro o resultado alterado por razón de ilícita influencia o entrega de beneficio o ventaja", afirmó.

Antonio Jesús López Nieto, exárbitro de Primera División entre 1988 y 2003, es una de las pocas personas que se han posicionado de manera tan tajante a favor de Negreira. "Pienso que todo es un montaje y no va a haber nada", afirmó en 'Onda Cero'. "Yo era el responsable de las designaciones y Negreira no pintaba nada y lo digo ahora y ante cualquier juez, Negreira en 16 años no influía en nada", sentenció.