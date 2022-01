El duro mensaje de Ancelotti tras perder con el Getafe: “Parecía que seguíamos de vacaciones”

No puso excusas Carlo Ancelotti a la primera derrota del Real Madrid en los últimos tres meses. Fue claro y directo en su mensaje, porque no le gustó lo que vio sobre el césped del Coliseum. Sus futbolistas se quedaron en el parón navideño y arrancaron 2022 con un resultado que no esperaban. “No hay mucho que decir en este partido. Nos hemos quedado de vacaciones un día más. No parecía el equipo que era antes de Navidad. Tuvimos menos concentración, menos compromiso y no merecimos perder, el empate era justo, pero regalas un gol y terminas con una derrota que puede ser un toque de atención. Estábamos de vacaciones”, insistía el italiano, que se ponía el primero a la hora de asumir responsabilidades. “La reacción la tuvimos diez minutos después del gol, luego nos pusimos nerviosos, perdimos los duelos. Hemos regalado el primer gol con un jugador que destaca en el aspecto defensivo”, decía sobre el fallo de Militao que permitió marcar a Enes Unal.

Pocos esperaban este resultado y menos Ancelotti, que el sábado se había quedado muy satisfecho del trabajo de los suyos en el último entrenamiento. “Les dije que me había gustado mucho su trabajo, estaban enchufados. Y eso fue ayer y luego mira. No es una crítica. Se lo he dicho a los jugadores. Yo tengo la responsabilidad y seguimos adelante sin críticas ni dramas. Seguimos líderes con motivación e ilusión”.

No hay señalados

Ancelotti dejó en el vestuario al descanso a Mendy y Asensio, pero no quiso señalar a ninguno en especial. “Jugadores señalados no hay. Algunos no han jugado un buen partido, por ejemplo Benzema, pero señalarlo me parece demasiado”, dijo para defender a su plantilla.

“No creo que entren dudas. Preparar estos partidos después de Navidad, con los jugadores que han viajado no es fácil. Pero sería buscar excusas y no quiero. No merecíamos ganar ni perder, nos dejamos un punto y miramos adelante”, confirmaba.

Hazard fue suplente, mientras que Rodrygo y Asensio ocupaban las bandas. “La decisión de poner a Asensio y Rodrygo es porque habían trabajado bien. Hazard podía entrar más fresco, porque yo sabía que los otros dos no podían jugar todo el partido, ya que tuvieron el covid. No tuvo muchas oportunidades Eden”.