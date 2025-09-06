Raphinha dispara contra Disneyland París por lo que le hicieron a su hijo: "Os Odio"

El delantero brasileño del Barcelona, que se encuentra concentrado con su Selección, ha denunciado en redes sociales un episodio de racismo que ha vivido su hijo cuando fue a disfrutar de un día en el parque de atracciones Dsineyland París

El extremo del Barça suele publicar en sus redes sociales escenas entrañables junto a su familia pero en esta ocasión ha sido una denuncia en toda regla contra el parque parisino.

Storie publicada por Raphinha Instagram

"¡Son una vergüenza!"

Raphinha compartió cómo su hijo se acercó a uno de los personajes en Disneyland París, buscando un abrazo, pero la ardilla nunca correspondió al pequeño aunque se lo acercaban para que le hiciera caso, con otros niños sí accedió y eso ha provocado que el futbolista estalle acusando al parque temático de racista.

El futbolista culé ha subido varios vídeos a su cuenta de Instagram en los que ha arremetido contra un trabajador del parque por negarse a atender a su hijo: "Sus empleados son una desgracia. No deberían tratar a la gente así, especialmente a un niño. Se supone que deben hacer felices a los niños, no despreciarlos. Prefiero llamarlo desprecio antes que otra cosa. Son una vergüenza", se puede leer en una de las cinco stories compartidas.

El extremo del Barça no duda en señalar que se trata de un caso de racismo y denuncia que el empleado que se escondía tras el disfraz sí que se mostró cariñoso y abrazó a otros niños de piel blanca: "Entiendo el cansancio de quienes trabajan en esto, pero ¿por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no?", se pregunta Raphinha.

"Odio Disneyland París. Él solo quería un saludo y un abrazo. Por suerte para ustedes, él no lo entiende. Disneyland París, ese empleado es una mierda, es estúpido", sentencia la estrella del Barça.

La mujer del jugador, que al parecer se encontraba en el parque, también ha mostrado su indignación: "¡Le dio las dos manos a la niña para no darle la suya! Y no contento, se fue con la niña lejos de él. Qué odio", escribió Taia Belloli.