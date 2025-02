Julián Álvarez mira al final de temporada: "Se viene lo decisivo"

A estas alturas de temporada, no cabe duda de que Julián Álvarez ha sido el gran acierto del Atlético de Madrid en el último mercado de fichajes. El argentino es la estrella del equipo del 'Cholo' y se ha compenetrado a la perfección con Antoine Griezmann. La 'Araña' suma ya 20 goles esta temporada y es uno de los grandes artífices de que el equipo esté vivo en las tres competiciones.

El jugador, además, ha recibido el premio Jugador Cinco Estrellas del Atleti, como mejor jugador del equipo en el mes de febrero. "Me siento muy contento en lo personal, estos goles significan que he podido ayudar al equpo, y eso es bueno. Me siento agradecido al personal del club por hacerme sentir tan cómodo y ahora quiero seguir a por más", ha explicado.

Por otra parte, Julián ha mirado a los meses que quedan de temporada, donde el equipo rojiblanco peleará todas las competiciones: "Ahora viene lo decisivo. El mes de febrero ha sido intenso, pero ahora entramos en los últimos meses, donde se define todo. El calendario lo sabemos y ahora toca entrenarnos y prepararnos para estar a la altura en todos los torneos".

Ese calendario inmediato incluye partidos frente al Athletic en el Metropolitano, así como los octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid. Álvarez ha puesto en valor el apoyo de su afición al jugar de local: "Siempre es mucho mejor jugar con nuestra gente, que nos apoya tanto. Tenemos partidos de vuelta en casa tanto en Copa como el Champions y eso nos da un plus. Pero ahora toca pensar en el Athletic e ir partido a partido", ha finalizado.