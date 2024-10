El Real Madrid denuncia que LaLiga omite "hechos gravísimos" que ocurrieron en el derbi

Aunque el Atlético quiere pasar página cuanto antes y que su actuación o mejor, su falta de actuación, con el Frente Atlético no sea discutida, el Real Madrid no está dispuesto a que la gravedad de lo sucedido durante el derbi quede en el olvido u omitida.

Y considera que es eso lo que ha hecho el informe de LaLiga sobre los hechos acontecidos durante el partido. Según ha anunciado LaSexta, para el club blanco son "hechos gravísimos" que no se encuentran en el documento de la competición, pero sí en las once páginas que el club blanco ha hecho llegar a LaLiga. Considera que no puede ser que LaLiga obvie la navaja que la Polícia quitó a uno los autores de los lanzamientos de objetos que obligaron a suspender el partido. Tampoco aparecen los gritos de “Courtois muérete”, que ocurrieron antes del gol de Militao. El portero belga tuvo que aguantar eso sin que nadie le defendiera y con el gol del Real Madrid se volvió. Según las palabras de Simeone, lo que hizo el guardameta del Real Madrid no fue responder, fue provocar y por tanto, merecería una sanción.

Tampoco recoge el informe de LaLiga, pero sí el del Real Madrid lo insultos racistas a Vinicius que fueron publicados en redes sociales por el fotógrafo Jordan Bajo.

Además, la ministra de Educación, Formación Profesional, Deportes y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado que la Comisión Permanente contra la Violencia en el Deporte propondrá una sanción "contundente y severa" por los hechos producidos el pasado domingo en el Estadio Metropolitano en los que varios aficionados ultras del Atlético de Madrid lanzaron objetos al campo y obligaran a detener el derbi contra el Real Madrid.

"Ayer mismo la Comisión Permanente contra la Violencia en el Deporte se reunió para abordar esta cuestión y la sanción que se propondrá será contundente y severa", ha recalcado la ministra portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según ha explicado la ministra portavoz, en esta reunión de este lunes estuvieron la Real Federación Española de Fútbol, el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio del Interior, con la Guardia Civil y la Policía Nacional.

En este contexto, Alegría también ha exigido una "implicación" por parte de los clubs y de las federaciones para evitar que sucedan estos hechos, como los acontecidos en el derbi del pasado domingo que obligaron a parar el partido.