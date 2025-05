El Real Madrid no espera más: Xabi Alonso estará en el Mundial de Clubes

El Real Madrid ha tomado una decisión estratégica: Xabi Alonso será el entrenador que dirija al club blanco en el próximo Mundial de Clubes, cuya edición inaugural se celebrará este verano en Estados Unidos. La noticia, desvela por Josep Pedrerol, marca el inicio de una nueva era en el banquillo madridista y responde tanto a la inminente salida de Carlo Ancelotti como a la importancia que la directiva otorga a este torneo, que puede reportar al club no solo un enorme prestigio, sino también un suculento premio económico de hasta 150 millones de euros. Así, tras la disputa de los tres últimos partidos de LaLiga, Ancelotti se marchará a Brasil y Xabi, el 1 de junio, cogerá el equipo.

Carlo Ancelotti, tras una etapa repleta de éxitos, y quince títulos, en el Real Madrid, pondrá fin a su segunda etapa como técnico merengue al concluir la presente temporada de LaLiga. Su futuro está ya definido: será el nuevo seleccionador de Brasil y se incorporará a la ‘Canarinha’ para dirigir los compromisos internacionales de junio, entre ellos los duelos ante Paraguay y Ecuador.

Durante semanas, en la cúpula blanca se barajó la posibilidad de recurrir a un entrenador interino para el torneo de junio, con Santiago Solari como principal candidato. Sin embargo, al final se ha optado por evitar experimentos y apostar desde el primer momento por el técnico en el que ha depositado su confianza para liderar el nuevo proyecto: Xabi Alonso.

Un reto inmediato

El club blanco y Xabi Alonso han acordado que el vasco asuma el mando de forma inmediata, sin periodo de transición. El objetivo es que el nuevo entrenador pueda empezar a trabajar con la plantilla lo antes posible y preparar el debut en el Mundial de Clubes, que tendrá lugar el 18 de junio en Miami frente al Al Hilal. El Real Madrid también se enfrentará a Pachuca y Salzburgo en la fase de grupos, en un torneo que la directiva considera de máxima prioridad tanto por su valor deportivo como económico. Así, Xabi Alonso tendrá más de quince días para entrenar la plantilla.

La decisión de que Alonso debute ya en el banquillo responde a varias razones. Por un lado, el calendario no permite pausas: la temporada termina y, casi sin solución de continuidad, arranca el torneo internacional. Por otro, el Real Madrid considera que no tiene sentido fichar a un entrenador de futuro y dejarlo al margen mientras un interino dirige al equipo en un campeonato tan relevante.

Tres fichajes ya

Xabi Alonso firmará un contrato hasta junio de 2028, lo que demuestra la apuesta a largo plazo del club por su figura. No obstante, el reto que asume no es menor. El técnico tolosarra tendrá que hacerse cargo de una plantilla que, en buena parte, no ha confeccionado él mismo y que probablemente sufrirá cambios significativos a partir de agosto.

Sin embargo, el Real Madrid prepara la llegada de tres nuevos fichajes que también viajarán al Mundial deClubes junto a Xabi Alonso. Entre ellos, destaca el inglés Alexander- Arnold, además de un central y un lateral izquierdo.

La elección de Xabi Alonso no es casual. Exjugador del club y figura respetada tanto en el vestuario como en la grada, Alonso representa el relevo generacional y la continuidad de una filosofía basada en el trabajo, la inteligencia táctica y el compromiso con la historia del Real Madrid. Su llegada anticipada al banquillo, saltándose cualquier periodo de transición, simboliza la voluntad de la directiva de iniciar el nuevo proyecto ya.