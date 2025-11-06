El Real Madrid pierde a Tchouaméni

Tchouaméni tendrá que parar. Una lesión muscular deja a Xabi Alonso sin su hombre de mayor confianza en el centro del campo. El francés es el mediocentro defensivo indiscutible desde que el técnico vasco llegó al banquillo, con algunos momentos en los que ha actuado como central dejándose caer unos metros cuando el Real Madrid no tiene el balón.

En Liverpool terminó con molestias y el parte médico del club confirma la lesión: "Los Servicios Médicos del Real Madrid le han diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", decía la nota oficial sobre un futbolista que había jugado los quince partidos oficiales del conjunto blanco hasta ahora. Sólo en uno de ellos, la visita al Levante, no había sido titular, para un total de 1.224 minutos de juego, lo que le convierte en el cuarto futbolista más utilizado hasta ahora por Xabi, solo por detrás de Courtois, Mbappé y Álvaro Carreras.

La buena noticia para el Real Madrid es que el problema llega justo a las puertas de otra fecha FIFA, así que lo único seguro es que se va a perder el partido de este fin de semana ante el Rayo Vallecano. Después llegará el parón por selecciones, en el que Tchouaméni se quedará en Valdebebas y no acudirá a la llamada de Francia. Los blancos volverán a la acción el 23 de noviembre ante el Elche, en el Martínez Valero, y para entonces ya habrán pasado dieciocho días desde el diagnóstico de la lesión, con lo que si acorta un poco los plazos podría reaparecer. Si no llega a tiempo, se habrían cumplido las tres semanas previstas cuando el Madrid visite Atenas para medirse al Olympiacos el día 26 en la quinta jornada de la Liga de Campeones.