El Real Madrid teme por la seguridad de sus aficionados en el Metropolitano y les envía un aviso: Ni escudos, ni línea 7...

Este miércoles 12 de marzo, el Atlético de Madrid y el Real Madrid protagonizan un derbi de altos vuelos en el Riyadh Air Metropolitano, donde los colchoneros intentarán darle la vuelta al 2-1 de la ida y conseguir un puesto en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Un partido a vida o muerte en el que la tensión será evidente desde la previa.

Cercaque se disputará en el estadio Riyadh Air Metropolitano a las 21 horas, ha informado Delegación de Gobierno en un comunicado. El operativo se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes y estará formado por agentes de la Policía Nacional (procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería y la Brigada Provincial de Información), además de la Guardia Civil, Policía Municipal de Madrid, Agentes de Movilidad del Samur-Protección Civil, bomberos, Cruz Roja y vigilantes y auxiliares de seguridad del club de fútbol.

En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes dado que se prevé un aforo en el estadio madrileño de 69.000 aficionados. Para agilizar el trabajo de los agentes se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.

A pesar del dispositivo el Real Madrid teme por la seguridad de su aficionados y les ha enviado un correo electrónico para darle alguna pautas que ayuden a evitar altercados con la afición rival. En el se le aconseja no llevar distintivos, ocultar los escudos del equipo blanco o elegir vías alternativas para llegar al estadio.

El mensaje del Real Madrid a sus socios

"La entrada y pulsera de seguridad identificativa es intransferible y, por lo tanto, única y exclusivamente podrá ser utilizada por el socio adjudicatario, quedando prohibida su cesión a terceras personas. Queda terminante prohibida la reventa a terceras personas. Los socios únicamente podrán ocupar la localidad asignada en cada entrada.

El incumplimiento de cualquiera de estos tres puntos conllevará la baja definitiva y automática de la condición de socio del Real Madrid.

Si usted tiene decidida ya su forma de desplazamiento, recuerde no mostrar abiertamente las camisetas y elementos de animación del Real Madrid C.F. hasta que cuente con protección de seguridad o haya accedido al estadio. Evite la línea 7 de metro (Estadio Metropolitano, Las Musas) al ser la utilizada mayoritariamente por la afición local.

El Real Madrid no se hace responsable del no acceso de los aficionados al Estadio si no cumplen las condiciones requeridas para el acceso".